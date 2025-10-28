Datele statistice demografice conturează un fenomen din ce în ce mai îngrijorător: populația României scade numeric și îmbătrânește într-un ritm tot mai accentuat. În ultimul an, populația României după domiciliu a scăzut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Populația României după domiciliu a ajuns la 21,67 milioane de persoane la 1 iulie 2025, în scădere cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele arată că populația urbană rămâne majoritară, reprezentând 55,3% din total, iar 51,2% dintre români sunt femei.

Fenomen îngrijorător: îmbătrânirea demografică se intensifică

Cel mai îngrijorător fenomen este cel al îmbătrânirii demografice, care se accentuează de la an la an. Astfel, populația de peste 65 de ani a ajuns să depășească segmentul de populație infantilă.

Exprimat altfel, la 100 de persoane tinere avem 135 de persoane vârstnice.

Vârsta medie a populației a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024, iar vârsta mediană a crescut la 44,0 ani, cu 0,5 ani peste valoarea din anul precedent.

Distribuția populației pe mediu și sexe

Populația urbană: 11,99 milioane persoane, în scădere cu 1,0% față de anul precedent

Populația rurală: 9,68 milioane persoane, în ușoară creștere (+0,1%)

Populația feminină: 11,10 milioane persoane, în scădere cu peste 51.900

Populația masculină: 10,57 milioane persoane, în scădere cu peste 55.600

Cea mai numeroasă grupă de vârstă este 45-49 de ani, reprezentând 8,6% din populație, cu o pondere de 9,0% în rândul bărbaților și 8,3% în rândul femeilor. În schimb, grupa de 0-4 ani reprezintă doar 4,0%, fiind mai mică decât grupele de 5-9 ani (5,0%) și 10-14 ani (4,8%).

Datele prezentate sunt provizorii și urmează să fie revizuite în a doua jumătate a anului 2026.

Sursa: realitatea.net