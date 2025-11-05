România se confruntă în prezent cu un val de insolvențe. Zeci de mii de oameni au fost concediați, iar alți 50.000 riscă să își piardă locul de muncă

