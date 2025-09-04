Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins joi informațiile potrivit cărora România ar furniza energie electrică gratuit sau la jumătate de preț către Republica Moldova, catalogându-le drept „fake news”. Oficialul a explicat că toate tranzacțiile se fac pe bursă, în funcție de prețurile stabilite la intervale orare, la fel ca în alte țări din regiune.

Ivan a dat exemple concrete pentru a închide acest subiect. În iulie, România a importat energie la 104 euro pe megawatt și a exportat la 127 euro, adică a vândut mai scump decât a cumpărat. În august, media importurilor a fost de 78 euro pe megawatt, iar exporturile s-au făcut la 115 euro, din nou mai scump decât achiziția.

Ministrul a subliniat că diferențele de preț se văd pentru că Republica Moldova are un mecanism propriu de subvenționare. Guvernul de la Chișinău susține consumul de până la 110 kW pe oră și a eliminat TVA la energie, ceea ce duce la facturi mai mici pentru populație.

El a precizat că, dacă aceste două măsuri ar fi aplicate și în România, prețurile ar fi apropiate de cele din țările vecine. Ivan a insistat că România nu își sacrifică avantajele strategice pentru a furniza energie ieftină în afara țării.

„Una e una și alta-i alta”, a punctat ministrul, adăugând că Republica Moldova este o țară prietenă și importantă, însă comerțul cu energie se face după reguli clare de piață.

Declarațiile vin în contextul unor discuții tot mai intense în mediul online, unde au circulat informații eronate despre relația energetică dintre cele două state. Bogdan Ivan a transmis că dorește să închidă definitiv acest mit.

