România analizează un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone militare, folosind noul mecanism european SAFE (Security Action for Europe), destinat finanțării prin împrumuturi a achizițiilor și investițiilor în domeniul apărării, au declarat surse guvernamentale pentru Reuters.

Dronele ar urma să fie produse în colaborare cu Ucraina, țară a cărei tehnologie a fost „testată pe scară largă în luptă”. Proiectul ar putea fi finanțat prin inițiativa SAFE, un program de 150 de miliarde de euro, din care România intenționează să acceseze 16,7 miliarde. Polonia va fi cel mai mare beneficiar, cu 43,7 miliarde de euro.

Potrivit regulilor, 65% din valoarea unui proiect trebuie contractată cu companii din UE, SEE sau Ucraina. În timp ce România caută soluții pentru modernizarea industriei de apărare, surse guvernamentale admit că țara nu va avea un sistem antiaerian multi-stratificat mai devreme de șapte ani.

Până atunci, apărarea se bazează pe sisteme mai accesibile, precum rachetele sud-coreene Chiron și tunurile antiaeriene germane Gepard, desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina. Totuși, costurile pentru acoperirea întregii frontiere cu astfel de sisteme sunt uriașe și pot fi suportate doar în cadrul NATO.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că România discută cu partea ucraineană despre proiecte comune de producție a dronelor, care ar putea aduce tehnologie, locuri de muncă și investiții. Oficialul a precizat că se încearcă semnarea unui contract până anul viitor.

Sursa: Newsinn