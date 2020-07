Grupul PONT lansează o nouă ediție a procesului de bugetare participativă Com’ON Cluj-Napoca. Grupurile de tineri clujeni sunt invitate să își înscrie inițiativele pentru un oraș mai bun în spiritul motto-ului ediției: Let’s do well together!.

Înscrierile sunt deschise până în 8 august 2020. Clasamentul se va face pe bază de vot online și minimum 45 de inițiative vor fi finanțate de către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca cu câte maximum 3.500 de lei și vor fi implementate până în noiembrie 2020.

La Com’ON Cluj-Napoca ‘19, proiectele implementate au fost dintre cele mai diverse. De la pantomimă în instituții publice la proiecții de film pentru copii, de la picturi murale în licee la workshop-uri despre WhatsApp pentru vârstnici, 37 de inițiative au fost puse în practică. În filmul de prezentare puteți vedea cele mai interesante momente ale ediției și să-i cunoașteți pe unii dintre participanți.

Anul acesta, procesul participativ are în centru motto-ul Let’s do well together! și se va concentra pe starea de bine, pe calitatea vieții comunității care poate fi îmbunătățită împreună. Tema, importantă dintotdeauna, a devenit esențială în această perioadă atipică, iar tinerii pot veni cu soluții creative și interesante atât pentru ei, cât și pentru întregul oraș.

Cine și cu ce poate participa? Sunt invitate să participe grupuri de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în primul rând în potențialul lor de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea clujeană. Un grup poate propune oricâte inițiative consideră, însă vor fi premiate maximum 3 inițiative – dacă acestea se califică din punct de vedere al numărului de voturi. Vor fi acceptate și inițiative care vor fi implementate exclusiv online cu condiția să se adreseze în principal clujenilor. De asemenea, având în vedere contextul incert în care ne aflăm și lipsa cadrului juridic pe termen mediu al organizării de evenimente, este recomandat ca inițiativele înscrise să poată fi, la nevoie, adaptate unui nou context de organizare, respectiv să poată avea loc online.

Lista completă a condițiilor de participare se găsește în regulamentul de aici.

Cum se face înscrierea? Înscrierile se realizează intrând pe comoncluj.ro și completând acest formular care poate fi accesat până în 8 august 2020, ora 23:59.

Cum se desfășoară procesul? Odată înscrise inițiativele, comunitatea clujeană va vota online ideile preferate, iar primele minimum 45 de idei în ordinea voturilor vor fi premiate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca cu câte 3.500 de lei și vor putea fi puse în practică până în noiembrie 2020.