După ce au fost scoși la mal de către salvamari, turiștii au sărit la bătaie. Un salvamar spune că au existat mai multe incidente agresive în ultimele zile, în urma unor intervenții de salvare, după ce mai mulți turiști au trebuit să fie scoși la mal după ce s-au îndepărtat prea mult de țărm și au fost luat de curenți.

Poliția și Jandarmeria au intervenit în patrulă alături de salvamari, pentru a reuși să facă față numărului mare de oameni care au avut nevoie de ajutor.

„Pe plaja „23 august” am intrat după o persoană care nu voia să iasă la mal, îl trăgeau curenții, deja mă trăgeau și pe mine, am venit cu el la mal și a sărit la bătaie la mal că de ce îmi permit să-l deranjez.

La Neptun, după ce colegii au scos o victimă de la 300 de metri din larg, am atenționat alt turist, pur și simplu a vrut să sară la bătaie, la o colegă, a vrut să dea ieri în ea, sunt foarte recalcitranți.

Le mulțumim domnilor polițiști și Jandarmeriei că ieri au patrulat împreună cu noi și ne-au ajutat să scoatem pe toată lumea din apă”, spune un salvamar.