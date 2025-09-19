Pe data de 10 octombrie 2025, la JW Marriott Grand Hotel București, se va desfășura ”Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti”, un eveniment medical de mare anvergură dedicat prevenției, diagnosticului și tratamentelor moderne pentru afecțiunile prostatei, rinichilor și tractului urinar.

Mavie Med, un lanț de spitale austriece recunoscut pentru standardele sale ridicate și serviciile medicale de top, aduce în România unii dintre cei mai cunoscuți specialiști europeni în urologie, oncologie și chirurgie minim invazivă precum:

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach – Director „Comprehensive Cancer Care Vienna”, specialist în medicină internă, hematologie și oncologie

Doz. Dr. Markus Margreiter – Directorul Departamentului de Urologie la Spitalul Privat Confraternität Viena, stagii la Johns Hopkins University (Baltimore), Weill Cornell University (New York) și Ludwig Maximilians University (München), membru FEBU și FECSM

Prof. Mesut Remzi – Specialist în uro-oncologie, peste 170 de articole internaționale și 5.000 de operații efectuate, expert în tehnici minim invasive, chirurgie robotică

Prof. Dr. Wilhelm Hübner – Specialist în urologie, expert de renume internațional în tratamentul chirurgical al incontinenței masculine, Profesor asociat la Departamentul de Urologie, Universitatea din California, San Francisco

Prof. Dr. Cristian Persu – Specialist în urologie, doctor în științe medicale, cu peste 20 de ani de experiență clinică și academică, expert în chirurgia reconstructivă urologică și în tratamentul modern al incontinenței urinare și al disfuncției erectile (inclusiv implanturi peniene și sfincteriene).

Prof. Dr. Petrișor Geavlete MD, PhD Profesor Emeritus Academician (Academia de Stiinte Medicale) – Șeful Clinicii de Urologie la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, membru in peste 20 de Societati si Asociatii nationale si internationale (EAU, SIU, AFU, BAUS, AUA, IAU, etc.).

Evenimentul începe la ora 10:00 și va dura aproximativ trei ore, timp în care vei afla cele mai recente descoperiri medicale în domeniul urologiei și uro-oncologiei, vei înțelege opțiunile moderne de tratament și vei primi informații direct de la experți internaționali.

De asemenea, vei descoperi cum arată spitalele și clinici de elită din Austria, recunoscute pentru condiții și rezultate excepționale și vei putea pune întrebări directe. Mai mult, vei discuta cu specialiști de renume și vei avea ocazia de a câștiga un premiu exclusiv.

”Ce vei experimenta: Coffee & Networking – creează conexiuni cu participanți și specialiști;

Deschidere oficială prezentată de Teodora Tompea – prezentatoare la Digi24;

Prezentarea departamentului internațional al spitalelor – Sonja Fürnsinn și Patricia Davidescu;

Panel interactiv cu întrebări și răspunsuri adresate experților;

Poti castiga 2 nopți la Ioana Hotels, Sinaia cu mic dejun inclus;

Nu este doar o conferință, ci o experiență care îți poate schimba perspectiva asupra sănătății și a opțiunilor medicale;

Intrarea este gratuită, locurile sunt limitate”, anunță organizatorii.

Dacă ești interesat de acest eveniment și vrei să participi, înscrierile se fac AICI.