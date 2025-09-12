La două luni după ce Emil Gânj și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat casa, trei polițiști din Mureș sunt cercetați de superiori pentru că nu și-ar fi făcut datoria. Individul, considerat extrem de periculos, este încă în libertate și dat în urmărire internațională.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Mureș, agenții sunt suspectați că ar fi comis erori încă din fazele inițiale ale anchetei. Unul dintre ei nu l-ar fi dat în urmărire națională pe Gânj la începutul anului, deși acesta își răpise deja fosta parteneră.

Familia victimei ar fi cerut ajutorul polițiștilor încă de atunci, însă răspunsul a întârziat. Biroul de Control Intern verifică acum dacă oamenii legii și-au respectat atribuțiile.

Între timp, căutările criminalului continuă în mai multe județe. Au fost controlate aproape 8.000 de imobile și peste 950 de stâni, iar polițiștii au periat o suprafață de peste 1.400 kmp. Cu toate acestea, Gânj rămâne de negăsit.

Procurorii au deschis la rândul lor o anchetă pentru a verifica dacă procedurile au fost respectate sau dacă au existat greșeli majore.

Localnicii din zonă spun că trăiesc cu teamă și își doresc ca autoritățile să îl prindă cât mai repede.

