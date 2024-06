Liderul AUR îl acuză pe Marcel Ciolacu de dosare „fabricate” împotriva membrilor AUR. Mai mult, George Simion spune că se așteaptă ca în săptămâna premergătoare alegerilor să fie „săltat” de procurori de acasă. Simion îi mai cere lui Ciolacu să-l scoată de pe listele de vot pe Vasile Dîncu PSD-PNL, acesta fiind unul dintre cei mai buni prieteni al lui Florian Coldea, dar și liderul celebrului Grup de la Cluj.

„Marcel Ciolacu și alianța PSD-PNL încearcă să ne scoată din cursa electorală. Îi cer lui Ciolacu să-și retragă ordinele și să fie un om democratic. Ciolacu e în Aeroportul Cluj de o oră, nu iese de acolo și stă cu Vasile Dîncu. Am vrut să-i spun, retrage-l pe Dîncu, prietenul lui Coldea. Eu sunt singur aici, nu trebuie să îi fie frică de mine.

Atâta am să îi spun: „Retrage-l pe Dîncu!”

Noi, cei de la AUR, nu batem palma nici cu PSD și nici cu PNL. Acum o să trimit tuturor cunoscuților lui Ciolacu să termine cu dosarele împotriva noastră. Stau în aeroport căt va sta și Ciolacu aici. Nu scapă de mine, asta e sigur. Revin ți în cer să-l scoate pe Vasile Dîncu de pe liste și să nu mai facă presiune pe poliție și procuratură. Sunt dosare pe numele mai multor membri ai AUR. E ciudat că, în ultima săptămână de campanie, încep să apară dosare pe numele membrilor partidului nostru. Mă aștept să fiu ridicat de procurori. Poate să inventeze orice, dar depășesc orice imaginație cu dosarele astea, scoase în ultima săptămână. Eu fac un protest aici față de atitudinea premierului.

Vasile Dîncu, cel mai bun prieten al lui Florian Coldea, reprezentantul de seamă al Grupului de la Cluj, nu are probitatea morală de a candida. Nu are cum, un om al statului paralel, să aibă loc pe listele de vot ale PSD-PNL”, a declarat pentru Realitatea Plus George Simion.