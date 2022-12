Lipsa poftei de mâncare, greața și vărsăturile, starea de oboseală și lipsa de energie, urina închisă la culoare, icterul (manifestat prin îngălbenirea ochilor și a pielii), toate aceste simptome indică afecțiuni hepatice, biliare sau pancreatice.

De regula, nu se stie ca exista un ficat bolnav, pentru ca in prima instanta acesta nu cauzeaza durere. Abia in momentul in care exista o boala grava, in stadiu avansat se poate resimti durerea de ficat. Mai exact, aceasta durere de ficat bolnav apare cand organul este comprimat, din cauza presiunii exercitate asupra lui.

Alte simptome pot fi:

Durerile abdominale- Durerea apare prin compresia ficatului de către celelalte organe aflate lângă el. Dacă ai dureri de ficat este semn că situația este deja una gravă. O atenție mărită trebuie să ai dacă durerile apar în zona superioară a abdomenului.

Abdomenul umflat- Senzatia de inflamatie cu blaonare si durere din partea superioara a abdomenului reprezinta cel mai adesea un semn ca acolo exista un ficat cu probleme. Daca aceasta durere apare frecvent, este necesar consultul medicului.

Culoarea sclerei- Sclera este denumită popular și albul ochiilor, iar dacă această culoare se schimbă este semn că există afecțiuni în organism. Îngălbenirea este unul dintre semnele care indică hepatită sau probleme avansate ale pancreasului. Culoarea galbenă apare ca urmare a creșterii nivelului de bilirubină în sânge.

Durerile articulare- O boală hepatică autoimună poate fi semnalizată și de dureri articulare, mai ales dacă apar însoțite de stare de oboseală și lipsa poftei de mâncare.

Petele cutanate- Dacă ai un ficat cu probleme, sângele nu mai poate fi detoxifiat în mod corespunzător și pot apărea probleme legate de coagulare. Acestea se manifestă și prin apariția petelor cutanate, cum este angiomul.

Confuzia- Starea de confuzie și problemele de concentrare pot fi simptome ale unui ficat bolnav, dacă boala generează o creștere a nivelului de cupru în sânge.

Atrofia musculară- Un ficat bolnav poate cauza un dezechilibru de fluide în organism, iar acest lucru se poate manifesta prin mărirea abdomenului și umflarea gleznelor. În stadiu avansat, atrofia musculară poate apărea la nivelul feței.

Mâncărime a pielii- Mâncărimea pielii poate fi cauzată de leziuni hepatice, chiar dacă nu există erupții cutanate care să atragă atenția.

Venectazii- Când ficatul cu probleme nu mai metabolizează corect hormonii, apar niveluri mai mari de estrogen, care cauzează apariția capilarelor venoase mici, vizibile sub pielea de pe față și pe picioare, în formă de pânză de păianjen.

Vânătăi și sângerare- Pentru coagularea sângelui e nevoie de anumite proteine care, dacă nu sunt produse în cantități suficiente, în cazul unei afecțiuni hepatice, nu pot opri sângerările abundente sau învinețirea rapidă a pielii după lovituri ușoare.

Respirație urât mirositoare- Un miros specific, fructat în respirație, cauzat de nivelul ridicat al sulfurii de dimetil apare frecvent în cazul în care s-a instalat ciroza hepatică.

Palmele roșii- Nivelurile hormonale anormale din sânge cauzate de un ficat cu probleme pot duce la eritem palmar, o înroșire și o senzație de arsură a palmelor.

Lipsa de concentrare- Oboseala cauzată de metabolizarea lentă a energiei, care semnalizează un ficat cu probleme, poate duce la o lipsă a concentrării. Aceasta poate varia de la mici amănunte pe care le uităm până la manifestări foarte grave, cum ar fi intrarea în comă.

Referinte:

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala