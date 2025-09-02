Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă declanşarea protestelor împotriva Guvernului, acuzând intenția de a aplica cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. Primul pas va fi o grevă de avertisment, prin care activitatea din administrația publică va fi întreruptă timp de două ore, urmând ca ulterior să fie organizată greva generală.

Potrivit comunicatului transmis de FNSA, Executivul a fost notificat oficial privind declanșarea grevei în sectorul „Administrație publică”, începând cu data de 15 septembrie 2025. Conform Legii nr. 367/2022, Guvernul are obligația să cheme urgent sindicatele la negocieri, însă liderii sindicali reclamă lipsa unui dialog real.

Sindicatele susțin că măsurile pregătite de Executiv presupun desființarea a 20% până la 45% din posturile din administrația centrală și locală. FNSA avertizează că aceste reduceri sunt decise „din pix”, fără analize de impact și fără consultarea organizațiilor sindicale, punând în pericol stabilitatea locurilor de muncă și funcționarea instituțiilor publice.

Președintele FNSA, Bogdan Șchiop, a declarat că sindicatele nu pot accepta politici care ignoră dialogul social și afectează serviciile esențiale pentru cetățeni. Acesta avertizează că, dacă Guvernul nu renunță la planurile de reducere masivă a personalului, va fi declanșată greva generală la nivel național.

Printre revendicările principale se numără renunțarea la pachetul de măsuri privind reducerea de personal, eliminarea mandatelor funcționarilor publici din administrația centrală și oprirea modificărilor la Codul administrativ care ar diminua stabilitatea și predictibilitatea funcției publice. De asemenea, sindicatele cer consultare reală pentru orice măsură ce vizează salariații din administrația locală.

FNSA atrage atenția că reducerile mai mari de 10% intră sub incidența concedierilor colective reglementate de legislația muncii. Totodată, solicită Guvernului să prezinte o fundamentare clară a impactului social și financiar al acestor măsuri, precum și o estimare a costurilor generate de externalizarea serviciilor publice afectate de lipsa de personal.

Sindicaliștii cer stabilirea unor criterii ferme pentru ordinea concedierilor, cum ar fi vizarea celor care îndeplinesc condițiile de pensionare sau care cumulează pensie cu salariu, evitându-se concedierea persoanelor cu copii minori în întreținere sau aflate aproape de pensionare. În lipsa unor garanții, FNSA anunță că este pregătită să declanșeze greva generală la nivelul întregii administrații publice.

