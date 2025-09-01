Sindicatul Salariaților din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) a anunțat că, începând cu luna septembrie, membrii săi intră în grevă japoneză, purtând zilnic o banderolă albă în timpul programului de lucru. Decizia vine în semn de solidaritate cu protestele declanșate de sindicatele din educație împotriva Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Reprezentanții sindicatului afirmă că măsurile adoptate afectează calitatea actului educațional, prin creșterea normei didactice, majorarea numărului de elevi la clasă și reducerea tarifului pentru plata cu ora. „Toate acestea duc la scăderea calității pregătirii elevilor și la precarizarea suplimentară a cadrelor didactice”, se arată în comunicatul transmis.

Pe 8 septembrie, membrii Sindicatului Salariaților din UNATC vor participa la protestul național organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația „Spiru Haret”, la care sunt așteptați 30.000 de profesori.

Sindicatul atrage atenția că noile prevederi legale, inclusiv majorarea normei de predare de la 18 la 20 de ore și reducerea plății cu ora la 24 de lei, riscă să ducă la deficit de personal și la migrarea profesorilor spre alte domenii, în condițiile unei crize deja existente de cadre calificate.

Sursa: Newsinn