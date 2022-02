Situație revoltătoare la Cluj după ce părinții unui copil cu handicap au fost umiliți și amendați cu 2000 de lei pentru că au parcat mașina în curtea spitalului pe un loc destinat persoanelor cu dizabilițăți. Familia avea tot dreptul să parcheze pe acel loc pentru că în ziua respectivă veniseră cu copilul pentru operație, scrie realitatea.net.

Incidentul a avut loc când familia, din Ocna Mureș, a venit la o clinică de Pediatrie din Cluj-Napoca, pentru operația fiului lor.

După mai multe ore, tatăl a avut surpriza să nu mai găsească mașina în parcare. A sunat la poliție, iar agentul l-a informat că autoturismul a fost ridicat pentru că se afla pe locul destinat persoanelor cu handicap.

Potrivit familiei, polițiștii au motivat că mașina nu avea ecusonul în parbriz, dar nici după ce au prezentat actul de handicap, polițistul local nu și-a schimbat părerea.

„Copilul era in operatie, pe sot il trimiteau de la unul la altul, isi bateau joc, au vorbit urat. Am platit 500 de lei sa scoatem masina, sotul a aratat certificatul copilului si la o saptamana am primit amenda acasa”, povesteste mama copilului, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Poliția Locală din Cluj. Până la momentul difuzării materialului, nu s-a primit niciun răspuns.