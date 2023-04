Starețul Mănăstirii Muntele Rece din Cluj a fost destituit din funcție și a primit interdicție de a oficia slujbe, în urma trimiterii unui videoclip indecent unei femei. Călugărul a recunoscut fapta, dar a afirmat că mesajul ar fi fost trimis într-un context de prietenie. De asemenea, starețul a susținut că a fost victima unei răzbunări, scrie realitatea.net.

Starețul Arsenie Gălățean de la Mănăstirea Someșul Rece din Cluj a fost eliberat din funcție și i s-a interzis să mai oficieze slujbe religioase după ce a avut o relație cu o femeie care l-a trădat și l-a denunțat superiorilor.

Potrivit unei discuții cu Știri de Cluj, ieromonahul Arsenie Gălățean, fostul stareț al Mănăstirii Muntele Rece din județul Cluj, a explicat că a trimis un clip video femeii pentru că era îndrăgostit de ea și că și ea îl iubea. Cu toate acestea, femeia a cerut să se căsătorească, dar el nu a fost dispus să renunțe la chemarea sa religioasă. După ce filmarea a ajuns la Mitropolie, el a fost sancționat, fiind eliberat din funcția de stareț și interzis să mai oficieze slujbe.

”I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe.

Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a relatat Arsenie Gălăţean jurnaliștilor din Cluj.

Potrivit lui, femeia a acționat impulsiv într-un moment de gelozie, deoarece nu a fost dispus să renunțe la haina monahală, care îl obligă la celibat.

„Iubita” este originară din Sibiu și a vizitat Mănăstirea Someșul Rece de câteva ori, menținând legătura cu părintele Arsenie Gălățean prin intermediul rețelelor sociale. Conform unor surse, se presupune că este vorba despre un caz de șantaj și încercare de obținere de foloase, deoarece preotul i-a cumpărat bunuri și ar fi luat bani chiar din fondurile locale.

Între cei doi există o diferență de vârstă semnificativă. Femeia are aproximativ 30 de ani și purta frecvent discuții cu părintele, care se apropie de vârsta de 55 de ani. Conform unor surse din cadrul bisericii, femeia ar fi primit o sumă de bani de până la 10.000 de lei.

Sursa: Realitatea de Cluj