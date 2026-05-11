Scandal uriaș la Primăria lui Piedone! Datele personale ale cetățenilor, expuse într-o breșă de securitate „extrem de gravă”

Un nou scandal de securitate lovește Primăria Sectorului 5, după ce filiala USR Sector 5 anunță că a descoperit și sesizat autoritățile competente cu privire la o vulnerabilitate informatică gravă în platforma online a Direcției de Impozite și Taxe Locale.

Sistemul, administrat de instituția aflată sub conducerea lui Piedone, este folosit de cetățeni pentru programările online. Potrivit reprezentanților USR, problema identificată este una extrem de serioasă și ar putea permite accesul neautorizat la date personale sensibile ale utilizatorilor.

Mai exact, prin simpla introducere a unei adrese de e-mail folosite anterior în platformă, sistemul ar completa automat formularul cu informațiile asociate acelui cont, fără să verifice în mod real identitatea persoanei care solicită accesul.

Astfel, persoane neautorizate ar putea vizualiza date confidențiale precum numele complet, CNP-ul, numărul de telefon și alte informații personale introduse de cetățeni.

USR Sector 5 a transmis deja sesizări oficiale către Primăria Sectorului 5 și către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, solicitând verificări urgente, remedierea imediată a problemei și explicații clare privind măsurile de protecție implementate.

Reprezentanții formațiunii politice atrag atenția că situația este cu atât mai gravă cu cât vine la scurt timp după scandalul major din 2024, când datele a aproximativ 200.000 de persoane au fost compromise și scoase la vânzare de hackeri, fiind afectate inclusiv sisteme conectate la infrastructuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

„Este revoltător că, după un incident de asemenea amploare, administrația Sectorului 5 continuă să trateze cu superficialitate securitatea datelor cetățenilor.

Vorbim despre informații extrem de sensibile, iar actuala conducere pare că nu a învățat nimic din greșelile trecutului. Oamenii trebuie să știe că datele lor sunt din nou expuse din cauza unor vulnerabilități care puteau fi prevenite”, a declarat Mihai Ionescu, consilier local USR Sector 5.