O tânără din Cluj-Napoca a povestit pe Facebook printr-o situaţie extrem de neplăcută în zona Gării din oraş. Aceasta a fost atacată şi hărţuită sexual de un bărbat.

„La ora 01:13 pe data de 21.01.2021 ma aflam pe peron, la gara din Cluj, vrând sa ajung la linia 3 ca sa iau trenul și sa merg acasă.

In pasajul subteran care face legătura dintre linii, acest individ a avut grija sa nu ma mai întorc acasă, ba mai mult, să ma facă sa nu mai trec niciodată pe acolo. Am avut parte de unul dintre cele mai urate scenarii pe care le poate trai o fata și vreau sa trag un semnal de alarmă.

Dacă îl recunoașteți vă rog din suflet sa va feriți de acest om. Este un hărțuitor sexual, insistent și foarte agresiv. Am încercat sa îl împing de mai multe ori, țipam, plângeam, am amenințat de nenumărate ori ca sun la poliție și individul nu a fost mișcat de niciuna dintre aceste reacții. De aici încolo nu mai intru in detalii. Din fericire am reușit sa fug și să scap, iar pana la urma a fost prins de poliție.

Fetelor, in special pentru voi: vă rog, chiar ar trebui sa cumpărați acel spray cu piper pe care tot amânați sa îl luați. Eu nu l-am avut. Aveți grija, nu umblați singure noaptea SUB NICIO FORMA mai ales in zone întunecate și pustii.

Am prea multe cunoștințe și cunosc prea multe povesti cu cazuri similare, iar eu m-am saturat sa tac. S-au luat măsuri împotriva individului. Nu este normal ce se întâmplă.

Aveți grija de voi”, a scris aceasta pe Facebook.

„Având în vedere informațiile apărute pe o platformă de socializare în mediul online, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal„, a transmis. IPJ Cluj

Sursa: Realitatea de Cluj