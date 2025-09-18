Federaţia Română de Tenis anunţă că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup.

Fosta jucătoare îl înlocuieşte astfel pe Horia Tecău, care a demisionat în august.

Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia. Sub comanda sa, România s-a calificat la turneul final al competiţiei de la Malaga, de anul trecut, când a fost eliminată în optimi de Japonia, scor 1-2.

Echipa României va evolua în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 (alături de Polonia şi Noua Zeelandă), meciurile fiind programate în perioada 14-16 noiembrie.