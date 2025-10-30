Consiliul Județean Cluj a inaugurat astăzi prima fabrică din România care produce energie verde din deșeuri, folosind o tehnologie revoluționară 100% românească, bazată pe dezintegrarea moleculară. Invenția, dezvoltată de un inginer român, promite o transformare totală a modului în care sunt gestionate deșeurile, transformând gunoiul în energie electrică, gaz și materii utile pentru reciclare.

Noua unitate, amplasată la Cluj, este rezultatul unei investiții de aproximativ 60 de milioane de lei (11 milioane de euro), finanțată integral de Consiliul Județean Cluj. Fabrica are o capacitate de procesare de până la 60.000 de tone de deșeuri anual, din care se vor putea produce până la 56.000 de megawați de energie — suficient pentru a acoperi consumul a aproximativ 25.000 de familii sau al unor localități de dimensiunea municipiilor Câmpia Turzii sau Dej.

„Este o investiție pentru viitor. Folosim în integralitate tot ceea ce produc aceste gunoaie. Din deșeuri obținem gaz, curent electric și cenușa care se va transforma într-un tip de cărbune folosit pentru purificarea levigatului de la gropile de gunoi. Practic, nu se irosește nimic”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, la inaugurare.

Tehnologie verde, poluare zero

Potrivit președintelui CJ Cluj, tehnologia de dezintegrare moleculară este complet ecologică, nepoluantă și certificată prin toate avizele de mediu necesare.

„Această tehnologie 100% verde nu poluează deloc. Tot ceea ce emană fabrica este reutilizat. Toate avizele de mediu confirmă că este invenția care poluează cel mai puțin dintre toate tehnologiile existente astăzi”, a subliniat Tișe.

Energia electrică produsă va fi livrată direct în Sistemul Energetic Național, printr-un contract cu Transelectrica, iar veniturile obținute vor reveni integral județului Cluj.

O invenție românească unică în lume

Tișe a povestit că ideea implementării acestei tehnologii a apărut în urmă cu doi ani, în urma unei discuții cu inginerul Socaci, inventatorul procedeului de dezintegrare moleculară.

„L-am întrebat cine mai face asta și mi-a spus că nimeni. Mi-a spus că poartă invenția în geantă de ani de zile. După ce am verificat toate avizele și am discutat cu specialiști, am spus: da, putem face la Cluj această fabrică unică. Astăzi, Clujul e primul județ din România care produce energie din gunoi prin această tehnologie”, a spus Tișe.

Fabrica este construită modular, ceea ce permite extinderea rapidă prin adăugarea de noi reactoare. În timp, unitatea ar putea procesa întregul volum de deșeuri al județului Cluj, dar și cantități suplimentare din întreaga Transilvanie.

„Oamenii vor plăti ca să aducă gunoiul la noi, iar noi vom încasa bani de două ori: o dată la preluare și o dată când îl transformăm în energie. Este un model economic sustenabil și inteligent”, a explicat Tișe.

Model național: Clujul, din nou primul

Președintele Consiliului Județean a precizat că mai multe județe din țară s-au arătat interesate de tehnologia românească, însă aceasta rămâne, deocamdată, proprietatea integrală a județului Cluj.

„Mulți au venit să ne întrebe cum pot prelua și multiplica tehnologia. Eu le spun mereu: da, dar cu condiția ca și clujenii să aibă de câștigat. Noi am plătit pentru această invenție, iar dacă alte județe vor să o folosească, vor trebui să plătească o contribuție către Cluj”, a afirmat Tișe.

Liderul CJ Cluj a adăugat că această investiție este o dovadă că performanța și viziunea strategică pot transforma problemele de mediu în oportunități economice.

„Clujul nu ia de la nimeni nimic. Nu negociem astfel încât să piardă alte județe. Noi am valorificat o idee românească printr-un plan deștept. Am tăcut și am făcut. Alții au avut aceeași oportunitate și au refuzat-o. Acum, când Clujul a reușit, unii sunt invidioși. Dar realitatea este simplă: Clujul produce prin strategie”, a încheiat Alin Tișe.