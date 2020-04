De la 1 aprilie a intrat în vigoare ordonanța privind șomajul tehnic. Angajatorii trebuie să depună cererile online. Salariații care din cauza stării de urgență au încetat raporturile de muncă, vor primi 75% din câștigul salarial. Angajații care au mai multe contrate individuale de muncă și cel puțin unul rămâne activ, nu poate primi indemnizația. Citiți cu atenție pentru a vedea condițiile și demersurile ce vor trebui făcute pentru a obține acest ajutor de la stat.

Totul despre șomajul tehnic! Ordonanța de urgență care reglementează acordarea șomajului tehnic a fost publicată în Monitorul Oficial. Angajatorii pot depune solicitările on-line începând de azi, 1 aprilie, la adresa de mail a AJOFM Argeș. De vineri, ANOFM va lansa o platformă electronică care va fi disponibilă strict pentru depunerea solicitărilor pentru acordarea șomajului tehnic .

Directorul AJOFM Argeș, Nicolae Bădescu, precizează că, pentru obținerea șomajului tehnic, angajatorii trebuie să completeze 3 documente: o cerere, o declarație pe proprie răspundere și un tabel cu angajații. Pașii de urmat și modelul declarațiilor ce trebuie completate de angajatori vor fi detaliate în articolul următor.

-Angajații ale căror contracte au fost suspendate temporar vor primi 75% din câştigul salarial al persoanei pe luna respectivă, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie.

-Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a anunţat că solicitările pentru obţinerea şomajului tehnic pot fi depuse începând din 1 aprilie, pentru perioada 16-30 martie.

-Solicitările vor fi procesate în termen de cel mult 15 zile pentru persoanele care au contracte individuale de muncă şi de 10 zile pentru persoanele care lucrează în alte forme contractuale. Angajatorii au termen trei zile de la primirea banilor să îi vireze către angajaţi.

Astfel, angajatorii care au angajaţi cu contracte individuale de muncă, suspendate temporar, vor depune online o cerere pentru acordarea șomajului tehnic şi o declaraţie pe proprie răspundere la Agențiile Județene pentru Ocupare Forței de Muncă.

Guvernul alocă aceste sume brute astfel încât angajatorii au obligaţia să facă plăţile către angajați după primirea banilor şi să achite contribuţiile către bugetul de stat astfel oamenii să aibă continuitate în contractele lor de muncă.



Cei care au alte forme contractuale, cei care lucrează prin PFA, cei care lucrează în întreprinderi individuale, cei care lucrează prin contracte de drepturi de autor, se vor prezenta la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Sociale.

Niciuna dintre aceste categorii nu va prezenta certificat de urgență. Guvernul, având în vedere evoluția lucrurilor în România, a înțeles să elimine orice barieră birocratică.

PAȘI PENTRU ACORDAREA SUMELOR – ȘOMAJ TEHNIC:

Pasul_1: Suspendarea temporara a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, se face in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operare in REVISAL).

Pasul_2: Solicitarea indemnizației pentru perioada de șomaj tehnic (la email: [email protected]) în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației.

Documente necesare pentru obtinerea indemnizației pentru întreruperea temporară a activității:

1. CERERE semnata si datata de reprezentantul legal, conform model;

2. DECLARATIE pe propria raspundere, conform model;

3. LISTA PERSOANELOR care urmează să beneficieze de indemnizație semnata si datata de reprezentantul legal, conform model.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, conform Art. XIII. – (1) al OUG nr. 30/2020, astfel:

-pentru perioada 16 martie – 31 martie 2020, începând cu data de 1 aprilie 2020;

-pentru perioada 01 aprilie – 14 aprilie 2020, începand cu data de 1 mai 2020.

Pasul_3: Verificarea documentelor transmise.

NU beneficiază de șomaj tehnic angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreaga este activ pe perioada instituirii stării de urgență.

NOTĂ: Angajatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, beneficiază de indemnizația aferentă contractului cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Pasul_4: Plata sumelor privind indemnizațiile de care beneficiază salariații:

4.1 Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

În cazul în care documentele depuse nu corespund, termenul se prelungește cu până la 15 zile lucrătoare, conform art.X, alin.53 din OUG nr.30/2020.

4.2 Plata indemnizației de către angajator a sumelor primite de la AJOFM se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.