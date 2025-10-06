Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis.

Stratul de zăpadă măsoară în unele zone şi 40 de centimetri şi este viscol.

”Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, precizează DRDP Craiova într-un mesaj preluat de Radio România Oltenia – Craiova.

Meteorologii au prognozat vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte.

În judeţele judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi cod roşu de ploi.

Articolul precedentANA BIRCHALL VOIA SĂ SPIONEZE PENTRU CIA. ”NU AM CERUT, NU AM NEGOCIAT ȘI NU AM AUTORIZAT PE NIMENI SĂ MĂ ”RECRUTEZE” ÎN VREO INSTITUȚIE AMERICANĂ”
Articolul următorPSD ÎI PUNE CONDIȚII LUI BOLOJAN: ”DĂM AFARĂ 10% DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ, DOAR DACĂ SE CONCEDIAZĂ 20% DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ”

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR