Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan se va închide vineri, 26 august, între orele 08.00 și 11.00, pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000), a anunțat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Conform CNAIR, restricțiile au fost adoptate pentru desfășurarea evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.

Evenimentul va consta într-o paradă organizată, la care vor participa aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche, relatează Agerpres.

Coloana va parcurge un traseu de 24 de kilometri, de la Bâlea Cascadă până la Bâlea Lac, pe sectorul din județul Sibiu, iar apoi până la Conacul Ursului, în județul Argeș.

Cei care doresc informații suplimentare în privința stării rețelei de drumuri naţionale și autostrăzi o pot face telefonic, la Dispeceratul CNAIR, sau online.