Trump a apreciat parteneriatul cu R. Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski. Declarația a fost făcută la Casa Albă, unde noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare.

Pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova la Washington a fost publicată o postare însoțită de două fotografii cu președintele Donald Trump și ambasadorul Kulminski, imagini creditate Casei Albe.

Evenimentul are loc în plină campanie electorală în Republica Moldova, înaintea alegerilor legislative programate pe 28 septembrie, într-un context în care autoritățile de la Chișinău acuză o interferență accentuată a Rusiei.

Președintele Donald Trump i-a urat bun venit ambasadorului moldovean și a transmis că administrația sa rămâne angajată în eforturile pentru o pace durabilă în regiune. El a precizat că încheierea războiului din Ucraina se află pe agenda sa de priorități.

Liderul american a reamintit că a pus deja capăt la șapte conflicte de lungă durată și a dat asigurări că intenționează să încheie și acest război.

Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, Donald Trump a subliniat că o Moldovă care să trăiască în pace este esențială pentru stabilitatea și securitatea regională.

