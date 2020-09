Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu compania americană EON Reality Inc., lansează forma finală a produsului VR-Mind pentru reglare psihologică prin tehnologie virtuală.

Produsul VR-Mind, derivat din cercetări psihologice (științe cognitive clinice) fundamentale și aplicative avansate, urmărește antrenarea și reantrenarea minții umane pentru a preveni tulburările emoționale, putând fi implicat și ca modul în tratamentele psihoterapeutice mai complexe, inclusiv în promovarea sănătății mintale. Focalizarea este pe identificarea și modificarea distorsiunilor cognitive de tip atențional, interpretativ și de memorie (cognitive bias modification), prin efectuarea unor sarcini/jocuri în realitate virtuală (Virtual Reality).

Prototipul inițial al produsului a fost lansat în anul 2018 (https://tinyurl.com/VR-mind), dar acesta a fost îmbunătățit pe baza testărilor și a feedback-urilor, rezultând în final un produs gata de a fi diseminat în mediul socio-economic (ca tehnologie de cercetare și de practică psihologică, inclusiv autoterapie). Produsul VR-Mind este utilizat deja în cercetări efectuate în cadrul UBB și în serviciile clinice validate științific din cadrul Clinicii Universitare de Psihologie PsyTech a UBB.

„Tehnologiile psihologice, dacă sunt derivate din cercetări avansate și dacă sunt și gândite să fie accesibile, pot produce rapid mutații sociale semnificative, în beneficiul bunăstării/calității vieții oamenilor. Mă refer aici la prevenirea unor tulburări psihice, la tratamentul lor și la promovarea stării de bine. VR-Mind este un astfel de produs! Mă bucur să văd cum colaborarea UBB cu compania americană EON Reality, începută în urmă cu 10 ani, imediat după lansarea deja cunoscutului „Cub Virtual” din AVALONUL UBB, continuă și generează produse și servicii inovative către societate”, afirmă rectorul UBB și directorul acestui proiect, prof. univ. dr. Daniel David.

Compania EON Reality Inc. (EON) este lider mondial în cunoaștere transferabilă în industrie și educație, cunoaștere bazată pe realitate virtuală și augmentată (the world leader in Augmented and Virtual Reality (AVR)-based knowledge transfer for industry and education).