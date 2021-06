Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziție în țară și poziția 1021 la nivel internațional în prestigiosul ranking Leiden (https://www.leidenranking.com/) al universităților lumii dat publicității miercuri, 2 iunie 2021, și care a inclus doar 1225 de universități din cele aproximativ 30000 existente la nivel internațional.

Doar trei universități din România au fost incluse în acest clasament de referință la nivel internațional, care urmărește cercetarea științifică în universități. Acestea sunt Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca/UBB (1021), Universitatea Politehnica din București/UPB (1135) și Universitatea din București/UB (1214).

Pe domenii de știință, în țară, lucrurile se prezintă astfel:

Biomedical and health sciences: UBB (1068) este singura universitate din țară inclusă în actuala ediție a clasamentului;

Life and earth sciences: UBB (804) este urmată de UB;

Mathematics and computer science: UPB, urmată de UBB (669) și, pe a treia poziție, de UB;

Physical sciences and engineering: UPB, urmată de UBB (832) și, pe a treia poziție, de UB;

Social sciences and humanities: UBB (589) este singura din țară inclusă în ranking.

„Rankingurile ne ajută în primul rând în diagnosticuri organizaționale care să susțină apoi politici academice bazate pe dovezi. Invocarea lor și pentru performanța academică trebuie însă făcută cu grijă și seriozitate, pentru a nu arunca lucrurile în derizoriu. Astfel, dacă există performanță în timp (repetată în același ranking) și în contexte diferite (în mai multe rankinguri), atunci putem considera rankingul și un indicator proxi al performanței academice. UBB este de șase ani pe prima poziție în țară în acest ranking și pe prima sau pe primele poziții și în alte rankinguri internaționale ale universităților. În consecință cred că pot spune la modul serios că „rankingul Leiden” arată forța UBB în generarea de cunoaștere inovativă prin cercetare științifică, atât global, cât și în domeniile de știință care corespund Școlilor academice/de știință din UBB: (1) Biomedical and health sciences (Școala academică de sănătate) – UBB este prima și singura din țară; (2) Life and earth sciences (Școala academică de științele naturii și ale vieții) – UBB este prima din țară; (3) Mathematics and computer science (parte din Școala academică de științele naturii și ale vieții/Școala academică de inginerie și tehnologie) – UBB este a doua în țară; (4) Physical sciences and engineering (Școala academică de științele naturii și ale vieții/Școala academică de inginerie și tehnologie) – UBB este a doua în țară; (5) Social sciences and humanities (Școala academică de arte și științe umaniste/Școala academică de științe sociale) – UBB este prima și singura din țară. Dacă între 2012-2015 România nu avea nicio universitate în acest ranking de prestigiu care arată capacitatea de a genera cunoaștere competitivă, iată că acum avem trei universități românești. Dacă programul ministerial bun, demarat în acest an, de a susține cercetarea științifică în universități va continua adecvat (predictibil și cu buget rezonabil) în anii care vin, atunci probabil că și mai multe universități din țară vor pătrunde în acest ranking de referință internațională ”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Rankingul Leiden este un clasament academic focalizat pe activitatea științifică din universități, exprimată prin publicații Web of Science („articles” și „reviews”), fiind rankingul de referință la nivel internațional pentru această componentă academică, și anume cercetarea științifică.

Sursa: Realitatea de Cluj