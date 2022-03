U-Banca Transilvania a scris aseară o nouă pagină de istorie pentru baschetul românesc.

Clujenii s-au calificat în Play-Off-ul Basketball Champions League, după ce au depășit-o pe Filou Oostende cu scorul de 85-74.

Baschetbaliştii de la U-BT îşi vor afla adversarul pe 25 martie, odată cu tragerea la sorți.

„Sunt foarte mândru de ce au realizat băieții în acest meci. Este o mare reușită pentru clubul nostru până acum. Venim din calificări, suntem o echipă care am câștigat trei meciuri în calificări, apoi am terminat prima grupă pe locul întâi. Iată că terminăm și acum pe primul loc.

Este ceva extraordinar, băieții au arătat caracter atât în meciul de astăzi, cât și în celelalte partide. Am început extraordinar de bine, foarte motivați și am avut o zi excelentă în atac. În repriza a doua am început mai timid, nu am reușit să îi stopăm. În primele posesii au marcat la fiecare fază, ceea ce a dus la revenirea lor. Mă bucur că am fost puternici, am controlat meciul și am câștigat pe merit. Nu ne dorim să ne oprim aici, vrem să ne continuăm parcursul, iar de acum înainte ne gândim la jocurile viitoare.

Fanii au fost senzaționali, au dominat o sală de 5.000 de oameni. Le mulțumim din suflet pentru prezență, au fost un mare plus. Le mulțumim și celor de acasă, i-am simțit aproape de noi„, a declarat la finalul meciului Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

