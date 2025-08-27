Forțele ucrainene au admis că armata rusă a pătruns în regiunea industrială estică Dnipropetrovsk și încearcă să își consolideze o poziție acolo.

„Este primul atac de o asemenea amploare în regiunea Dnipropetrovsk”, a declarat pentru BBC Viktor Trehubov, din cadrul Grupului Operațional-Strategic Dnipro, precizând totuși că înaintarea rușilor a fost oprită.

Ministerul rus al Apărării a publicat o imagine care ar arăta soldați ruși în satul Zaporiske, însă Ucraina susține că localitatea este încă sub controlul său.

De-a lungul verii, Moscova a pretins în repetate rânduri că trupele sale au intrat în zonă, în încercarea de a împinge frontul mai adânc pe teritoriul ucrainean dinspre Donețk. În iunie, oficialii ruși au anunțat începutul unei ofensive în Dnipropetrovsk, deși rapoartele recente din partea Kievului indică faptul că rușii abia au trecut granița regională.

Orice avans rusesc în Dnipropetrovsk ar fi o lovitură pentru moralul ucrainean, în condițiile în care inițiativa diplomatică condusă de SUA pentru a opri războiul pare să își piardă suflul, în pofida întâlnirii dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Situația pe teren

Proiectul de cartografiere DeepState a evaluat, marți, că Rusia a ocupat două sate din regiune, Zaporiske și Novohryhorivka. Totuși, Statul Major ucrainean a negat acest lucru, afirmând că „armata continuă să controleze Zaporiske” și că „în zona Novohryhorivka se desfășoară lupte active”.

Moscova nu a revendicat oficial regiunea Dnipropetrovsk, spre deosebire de Donețk și alte patru regiuni estice, dar a atacat marile sale orașe, inclusiv capitala regională, Dnipro.

Înainte de război, regiunea avea peste trei milioane de locuitori și era al doilea centru industrial al Ucrainei după Donbas (Donețk și Luhansk).

Deși trupele ruse au înregistrat pierderi foarte mari și au avansat greu, în Donețk au obținut câștiguri teritoriale recente. La începutul lunii august, o unitate de infanterie a reușit o pătrundere bruscă de 10 km dincolo de liniile defensive ucrainene lângă Dobropillia, dar ultimele date arată că înaintarea a fost stopată.

Perspective de pace și negocieri

Potrivit relatărilor, Putin i-ar fi spus lui Trump că ar fi dispus să încheie războiul dacă Ucraina ar ceda zonele din Donețk aflate încă sub controlul său. Totuși, mulți ucraineni cred că liderul de la Kremlin are planuri mai ample.

Col. Pavlo Palisa, adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kiev, avertiza încă din iunie că Moscova intenționează să ocupe întreaga Ucraină de la est de râul Nipru.

Șefa diplomației europene a atras la rândul său atenția că o înțelegere prin cedarea de teritorii Ucrainei ar fi „o capcană”: „Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie și ea este agresoarea aici”, a declarat Kaja Kallas pentru BBC.

După întâlnirea cu Putin în Alaska și apoi cu Zelenski la Washington, Trump a anunțat că pregătește un summit între cei doi lideri. La sfârșitul săptămânii trecute, însă, șansele unui progres real păreau să se fi diminuat.

Ministrul rus de Externe a spus că „agenda [summitului] nu este deloc pregătită” și că nu există o întâlnire planificată. Serghei Lavrov a insistat că orice discuție privind garanțiile de securitate este „fără sens” fără Rusia, o condiție inacceptabilă pentru Occident.

Între timp, emisarul american Steve Witkoff a declarat pentru Fox News că va avea o întâlnire cu oficiali ucraineni la New York săptămâna aceasta și că „vorbim cu rușii în fiecare zi”.

Poziția Ucrainei și a aliaților

Președintele Volodimir Zelenski a cerut aliaților occidentali să intensifice discuțiile pentru viitoare garanții de securitate, în cazul unui acord de pace. El s-a întâlnit marți, la Kiev, cu șeful armatei britanice, amiralul Sir Tony Radakin. Londra a anunțat că ar fi gata să trimită trupe pe teren după încetarea ostilităților.

Cancelarul german a afirmat că garanțiile de securitate pentru Ucraina ar permite, în primul rând, ca armata ucraineană să își apere țara pe termen lung.

Friedrich Merz a adăugat că Volodimir Zelenski și-a arătat disponibilitatea de a se așeza la masa negocierilor cu Vladimir Putin și că „dacă președintele rus este serios în privința opririi uciderilor, atunci va accepta oferta”.

Relaxarea restricțiilor pentru bărbați tineri

Guvernul de la Kiev a anunțat că bărbații cu vârste între 18 și 22 de ani pot călători acum în străinătate, prin relaxarea legii care impunea tuturor până la 60 de ani să obțină autorizație.

Premierul Iulia Svirîdenko a precizat că măsura îi include și pe cei aflați deja peste hotare, care pot reveni și apoi pleca din nou.

Mulți părinți ucraineni își trimit fiii în străinătate înainte de a împlini 18 ani, pentru a-i feri de mobilizare. Iulia Svirîdenko a explicat că „ne dorim ca ucrainenii să își păstreze legătura cu țara cât mai mult posibil”.

Vârsta minimă pentru încorporare este de 25 de ani, după ce a fost redusă anul trecut. În prezent, aproximativ 5,6 milioane de bărbați ucraineni trăiesc în afara țării.