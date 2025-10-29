Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 64 de ani, din comuna Mica, cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție.

În aceeași zi, în jurul orei 11:35, acesta ar fi observat pe o stradă din Dej persoana vătămată — o femeie de 54 de ani din municipiu — față de care avea obligația de a păstra o distanță de minimum 100 de metri, încălcând astfel prevederile ordinului, nu a exercitat violență fizică.

Pe baza probatoriului, bărbatul a fost reținut, iar pe 27 octombrie a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Dej, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale necesare.

