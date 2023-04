Ministrul Muncii Marius Budăi a precizat că există un dialog permanent cu sindicatele şi patronatele privind creşterea salariului minim, de anul viitor. Chestionat dacă un scenariu ar fi ca salariul minim să ajungă până la 3.500 lei din 1 ianuarie 2024, ministrul PSD a precizat că va exista o creştere, posibil la începutul anului viitor, însă a adăugat că se fereşte să dea o cifră înainte de a exista discuţii în coaliţie şi cu partenerii sociali.

„Din păcate, nu suntem într-o perioadă în care să dăm mesaje extrem de clare fără a greşi şi eu o să mă feresc să fac acest lucru. Anul acesta, la 1 ianuarie a fost un salt mare de 450 de lei pentru salariul minim. A înţeles şi Guvernul să participe la acest salt şi 200 de lei nu sunt taxaţi. Avem discuţii cu partenerii sociali şi o asemenea decizie nu se ia decât la masa dialogului, cu partenerii sociali, cu sindicatele şi patronatele şi Guvernul la mijloc, ca un mediator ce trebuie să fie. Însă toate aceste lucruri câteodată există o vorbă în România care spune că «mai binele este duşmanul binelui». Trebuie să vedem ce ne dorim, să avem discuţii clare şi oneste cu mediul de afaceri astfel încât să nu dezechilibrăm ceea ce avem bun acum. Avem salariul minim în construcţii făcut. Noi în mandatul trecut am semnat şi am avut un pact cu partenerii noştri din construcţii, mă refer la angajatori şi la reprezentanţii angajaţilor, unde am instituit acel salariu minim de 3.000 lei, ulterior în 2022 am instituit acel salariu minim de 3.000 lei şi cu fiscalizare redusă şi în agricultură şi alimentaţie. Acum salariu în construcţii este 4.000 lei. Studiem ambele variate. Suntem în continuu dialog cu partenerii sociali şi vedem, în a doua parte a anului, ce putem discuta cu dumnealor”, a afirmat Marius Budăi, întrebat luni la un post TV care variantă este realizabilă, cea de creştere a salariului minim până la 3.500 lei la mijlocul acestui an sau o majorare de la 3.000 la 4.000 lei din ianuarie 2024.

El a mai spus că se fereşte să dea cifre, însă a oferit asigurări că va exista o majorare a salariului minim.

„Eu o să mă feresc să dau cifre şi informaţii care nu sunt clare, discutate îndelunj în coaliţie şi cu partenerii sociali, pentru că nu este corect. Însă discuţiile sunt pentru a avea o nouă creştere a salariului minim, fie la început de an, fie vedem când, dar să avem o predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar şi ţinând cont de puterea de cumpărare a celor care lucrează pe salariul minim”, a completat ministrul Muncii.