Farul Constanța a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în ultimul meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal.

Farul a deschis scorul prin Răzvan Tănasă (29), care a reluat din 7 metri centrarea perfectă a lui David Maftei. Petrolul a egalat cinci minute mai târziu (34), prin Adrian Chică-Roșă, după o centrare oferită de Gheorghe Grozav.

Constănțenii au câștigat printr-un gol marcat pe final de Ionuț Larie (87 – penalty), lovitura de pedeapsă fiind acordată în urma arbitrajului video, pentru un fault comis de camerunezul Danel Dongmo asupra lui Cristian Sima.

Farul a mai avut o ocazie de gol în prima repriză, prin Tănasă (23), care a încercat să reia cu călcâiul din poziție ideală.

În partea secundă, Jovan Markovic a fost protagonist în trei rânduri. A trimis un șut-centrare (68), din unghi, iar mingea a lovit bara transversală. În min. 71, Markovic a reușit să marcheze, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. În min. 78, Markovic a șutat din întoarcere, din unghi, dar mingea a lovit bara.

Ploieștenii au fost periculoși prin Ioan Tolea (45+1), care a șutat de la 22 de metri, razant cu bara. Grozav (57) a șutat peste poartă din poziție bună, iar Daniel Paraschiv (90+1) a reluat din 6 metri, dar mingea a fost deviată în corner.

Farul venea după trei înfrângeri consecutive în campionat.

Petrolul nu a mai câștigat de cinci etape, în care a obținut două puncte.

Bogdan Țîru a bifat meciul cu numărul 200 în Superligă, competiție în care a debutat pe 30 mai 2013, în meciul FC Viitorul Constanța – CS Severin 3-4, potrivit LPF.

Într-o altă confruntare de luni seara, Csikszereda Miercurea Ciuc și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor 1-1.