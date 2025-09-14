Metaloglobus București a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Debutanta Metaloglobus a obținut al doilea său punct în campionat.

Bucureștenii au deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 – penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes.

CFR a egalat tot din penalty, prin kosovarul Meriton Korenica (37), după un fault comis de Aboubacar Camara asupra lui Mohamed Badamosi.

Vicecampioana a mai beneficiat de un penalty, după un henț comis de Camara (VAR), dar portarul George Gavrilaș a apărat șutul lui Korenica (45+4).

CFR a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care patru egaluri și trei eșecuri.

Articolul precedentROMÂNIA ARUNCĂ 2,5 MILIOANE DE TONE DE MÂNCARE PE AN

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR