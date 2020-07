Violeta Alexandru a declarat în direct la Realitatea PLUS ca pensiile vor creste cu siguranta, iar in urmatoarele saptamani urmeaza sa se afle si ce fonduri sunt disponibile pentru acest lucru:

„In functie de ceea ce Ministerul Finantelor va prezenta, vom concluziona care e decizia optima pentru cresterea pensiilor, un obiectiv pe care PNL l-a asumat. Pensiile vor creste, cu siguranta. A fost o perioada in care am facut tot ce a fost omeneste posibil sa ajutam angajatorii, am sprijinit toata economia mobilizand administratia, prin munca lor, prin fiecare contributie se aduna banii la buget.

Este o decizie pe care o vom lua foarte curand, legea responsabilitatii fiscale cere ca la jumatatea anului sa se faca o evaluare la buget. E un orizont de o saptamana, doua, maximum trei. Toti romanii care sunt interesati de subiect vor afla, nu avem nimic de ascuns, trebuie sa se stie care e situatia in acest moment.

Suntem preocupati inclusiv de ce se va intampla si anul viitor, e usor sa promiti si sa spui si sa nu ai suport.

Nu speculez si nu vin cu scenarii sau dorinte fara sa am o baza in evaluarea pe care o face ministerul finantelor. Situatia bugetului va fi prezentata de ministerul finantelor, o evaluare care ne va arata care sunt posibilitatile. E o chestiune de cateva saptamani, nu avem niciun interes sa prelungim asteptarea. Toti pensionarii asteapta informatia.

Urmeaza sa evaluez cu Ministerul Finantelor in functie de incasarile pe care dansii le preconizeaza in acest moment”, a declarat Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru a tinut sa demonteze si cateva dintre fake-news-urile lansate de PSD in ultima perioada:

„In acest moment in Romania sunt 5 milioane 581 de mii de angajati, asta e cifra reala, cu 600 de persoane mai putin fata de inceputul acestui an, ceea ce arata eficienta masurilor guvernului Orban. Cifra de 600.000, un milion de oameni este un fake news. Va rog sa nu mai ascultati la fake-news-uri marca PSD. In acest moment in Romania numarul angajatilor depaseste numarul pensionarilor. Oamenii incep sa revina in activitate, se simte un aer respirabil in economie, sunt foarte multi romani intorsi in tara si pe care ii regasim in locuri de munca din tara si as vrea sa le multumesc.

Suntem in grafic in sensul in care in toamna anului viitor se prevede o recalculare a pensiilor. Noul presedinte al Casei Nationale de Pensii are un grafic. Finalizam procedura de achizitii, evaluam la nivelul Caselor Judetene situatia echipelor si eficientei pe care au avut-o in aceasta perioada, evaluez eficienta personalului si a celor care lucreaza in aceste Case Judetene. Ne preocupa in acest moment sa terminam evaluarea pentru a-i putea informa pe romani care e situatia cu cresterea pensiilor.

Cu privire la calendarul de recalculare lucrurile sunt in grafic”, a declarat Violeta Alexandru.

Sursa: Realitatea Din PNL