Celebrul violonist DAVID GARRETT celebrează viața în cadrul noului său turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionantă de concerte susținute pe toate continentele. În primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din România posibilitatea de se bucura de această experiență concertistică prin cele două reprezentații programate la BT Arena din Cluj-Napoca, joi, 1 septembrie și sâmbătă, 3 septembrie, la Sala Palatului din Capitală, începând cu ora 20:00.

Programul concertului „ALIVE” 2022 cuprinde o serie de melodii ce ating sufletele oamenilor, de la piese celebre cum sunt „What a Wonderful World”, „Imagine” sau „Beauty and the Beast”, la imnuri rock precum „Enter Sandman” sau „Paint it Black”, și până la hituri ca „Happy”, „Hit the Road Jack”, „Thriller”, „Bella Ciao” și bineînțeles, piesa de referință „Stayin’ Alive”, menite să ridice publicul în picioare. De asemenea, ca în toate concertele faimosului violonist David Garrett, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor avea rolul principal. Compoziții muzicale veritabile precum „Confutatis” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Dansul Cavalerilor” de Sergei Prokofiev sau „Simfonia nr. 7” de Ludwig van Beethoven sunt doar câteva dintre momentele muzicale speciale.

În număr redus, biletele pentru cele două reprezentații ale concertul „ALIVE” mai pot fi achiziționate prin intermediul agențiilor de bilete Eventim.ro și Entertix.ro. Pentru concertul programat la Sala Palatului din București, biletele pot fi achiziționate, de asemenea, de la casa de bilete a sălii de spectacol.

Din dorința de a le oferi spectatorilor o experiență cât mai plăcută, organizatorii recomandă respectarea programului și a regulilor de acces, de mai jos.

Program concert:

Concertele încep la ora ora 20:00, vor avea o pauză de aproximativ 20 de minute și se vor încheia în jurul orelor 22:40.

Accesul în sala de spectacol se va face începând cu ora 18:30, prin urmare, organizatorii le recomandă participanților să vină mai devreme pentru ca accesul să se desfășoare în condiții optime și pentru a evita aglomerarea zonelor de acces.

Reguli de acces:

Accesul la concert este permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletele emise pentru reprezentațiile reprogramate din anii anteriori și-au păstrat valabilitate. În situația în care există persoane care dețin vouchere, este obligatoriu să contacteze agenția de bilete în cel mai scurt timp pentru a fi emise biletele cu loc.

Biletul trebuie păstrat pe toată durata concertului. Toți spectatorii sunt rugați să păstreze permanent biletele asupra lor. După ce s-a făcut accesul, dacă părăsesc incinta sălii de spectacol, spectatorii nu vor mai putea reveni la concert decât dacă își achiziționează din nou bilet.

În cazul în care spectatorii vor intra în sala de spectacol după începerea concertului, aceștia își vor putea ocupa locurile numai în pauza dintre melodii.

Având în vedere existența cazurilor de îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov2, se recomandă purtarea măștii de protecție pe toată durata concertului.

În sala de spectacol NU este permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare cumpărate din afara perimetrului locaţiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel.

Pentru siguranţa publicului şi pentru buna desfăşurare a evenimentului, la momentul accesului în locație participanţii sunt, de asemenea, rugaţi să se supună controlului corporal amănunţit la cererea agenţilor de securitate.

Minorilor cu vârsta de peste 3 ani li se va permite accesul în incinta sălii doar pe baza unui bilet valid.

Sursa: Realitatea de Cluj