Situația raționalizării consumului de energie și a plafonării prețurilor din România în urma crizei energiei și după războiul din Ucraina a fost dezbătută joi seara, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„În toate sondajele, poporul român sustine razboiul din Ucraina, susține Ucraina și sancțiunile UE. Am trecut prin pandemie… Foarte multă lume a fost de acord, suportăm consecințele deciziilor noastre. (…) Europa și-a luat responsabilitatea să susțină democrația chiar cu riscul să nu mai ia gaze de la ruși. E o decizie politica, sprijinita de mare parte din poporul român”, a afirmat Viorel Cataramă, legat de criza de energie din Europa și recomandările UE de raționalizare a consumului de curent.

„Am citit din acel decret, suna tot mai tare cu ce se intampla acum”, a afirmat Anca Alexandrescu, referindu-se la decretul dat de Nicolae Ceaușescu în 1987 când s-au raționalizat curentul și gazele.

„Românii sunt solidari cu tragedia traita de ucraineni, nu au inteles care sunt consecintele. Acum realizează. (…) Conducătorii iau decizii fără să consulte poporul. (…) Dar noi avem resursele noastre. Productia de gaze di nRomânia, a OMV a scazut, exploatarile noastre sunt neatinse, la Buzău au spus ca dau drumul, nu au dat, si suntem la mâna altora , desi avem resurse”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Suntem mai puțin la mâna altora decât Germania, de exemplu”, a comentat Cataramă, adăugând că „primul ministru spune că avem stocuri și nu avem probleme. Până la proba contrarie ii dau credit primului ministru, care a dus o bătălie teribila. (…) S-a opus PSD să nu treaca la impozitarea progresiva”.

„Ce ne facem ca acum masurile pentru compensare au dus la specula în rândul firmelor distribuitoare din energie. (…) Nu pot plati consumul pe care-l va avea România pâna in aprilie – se estimeaza 10 miliarde euro, au spus 8 miliarde, dar tot aia e”, a observat Anca Alexandrescu.

„Eu am spus că nu sunt de acord cu măsura, am spus sa se impoziteze excesul. Asta e atributia Guvernului. Nu sunt de acord nonstop cu tot ce face Guvernul. Am avut dreptate. Că masura corecta e sa impozitezi excesele. (…) Daca tot ce e peste 8 lei se impoziteaza cu 98%… Eu l-am auzit pe dl Ciolacu ca a spus exact ce am spus si eu nu stiu din ce motiv a schimbat. Ca om de afaceri, solutia corecta pentru a combate excesele este impozitarea”, a mai spus Cataramă.

„Au decis conducătorii noștri. Și dupa momentul din 2009 si iarna din 2009, si ce s-a intamplat in Crimeea, autoritățile nu au facut nimic. Au mers mai departe , au facut și Nord Stream 2”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Cât s-a ras de Trump, în urmă cu 3-4 ani, care le zicea nemților ca (rușii) va influenteaza inclusiv decizia politica. Trebuie sa ii multumim pentru cele 8 miliarde de dolari dati Europei de Est , cu care noi finantam cumpararea acestor centrale. Mi se par utile. Ele au fost folosite. Mi se pare ca problema e ca România a ajuns sa consume mai putin de 70% gaz românesc. Anumite companii au scazut forările in Romania, și probabil că miniștrii energiei de acum câțiva ani, nu neaparat Virgil Popescu. In 2012 s-a pus problema ca sa se exploateze gaze de șist. Am avut în acel moment la Pungești un desant din Republica Moldova și tot felul de ONG-iști care au oprit. Chiar si directorul SRI din acel moment a spus ca acolo a fost influenta Federației Ruse”, a comentat analistul politic George Rîpa.

„Deseurile radioactive sunt mult mai poluante decat ale centralelor convenționale. (…) OMV anunta ca a redus productia cu 10 % si nu ia nimeni nicio masura si-l aplauda? Pai atunci ne meritam soarta”, a spus Anca Alexandrescu.

„Povestea cu Ceausescu si 1987, deciziile de atunci… Rezultatul lui Ceaușescu se vedea. Rezultatul de acum se duce la artistul poporului Zelenski si in buzunarele baietilor destepti”, este de părere omul de afaceri George Pădure.

„Atunci a plătit o datorie. Acum avem o datorie cât casa vor plati si nepotii nepotilor nostri”, a adăuagat Anca Alexandrescu.

„Eu nu mai am pe cineva care sa spuna am facut pentru românii mei asta. Care e ăala? Chiar Daea! Un exemplu de cineva care face ceva. Controlul primului ministru la facturile de gaze… Diferenta platita de guvern e diferenta de pret de la 200 de euro la factura care este, facturată de producatori catre furnizori. Cine e producatorul? Tot România? Deci a fost incasata de OMV. E politica nationala, preturile reglementate”, a declarat George Pădure.

„Nu le facem pentru Ucraina, le facem pentru noi. Problema e ca guvernantii nostri nu mai fac nimic pentru români, guvernanții din alte țări din UE fac pentru cetățenii lor. (…) t romani, altii fac

„Profitul OMV pe primele 6 luni e de 1 miliard de euro. In conditiile in care pretul barilului a scazut, noi avem resurse”, AA.

„În această perioada de crize peste crize piata reglementata e cea mai corectă decizie”, consideră George Pădure.

Viorel Cataramă îl contrazice și spune că metoda este comunistă.

„Ce inseamnă piata reglementata? Mercurialul, nu? (…) Asta este o teorie comunista, plafonarea, mercurialul… (…) Ata făcea Ceaușescu și comuniștii. În toata Europa pretul la energie, gaze a explodat, nu numai in România, fiecare țară a incercat sa adopte masuri. In niciun caz nu voi fi de acord vreodată cu masuri comuniste de plafonare, de stabilire a unor preturi, maine stabileste si la paine, rosii si la tot. Asa au ajuns si Lenin si comunistii in Europa”, a declarat V. Cataramă.

„Nu așteptați ca lucrurile sa fie rezolvate de cei care le-au stricat. Actuala criză energetică din Europa si SUA a fost determinata de politicile de stânga ale guvernelor. Un exemplu: Când vine Comisa Europeană și zice că mașinile pe benzină și motorină nu se mai vând din 2035, eu, dacă sunt o companie de extragere a titeiului, nu voi mai investi, pentru ca imi blocheaza piața. (…) Ecomarxiștii în Germania si-au asumat ca vor inchide pana in 2022 toate centralele onucleare, dna Merkel si-a asumat acum 7-8 ani. Acum au revenit. În mod normal trebuie lăsată initiativa privata care va merge cu capitalul acolo unde va fi cerere. Niciodata dl Catarama sau dl pădure nu va investi in România să facă igloo-uri, dacă fac igloo-uri iși pierd banii. (…) Politicile la nivelul României si UE si SUA, Joe Biden in prima zi de mandat a inchis o conducta de titei in Canada, și acum se plimba in lume si spune, hai, mai sauditilor, nu mai dati titei? (…)

Nu mai așteptati de la stat. Statul a stricat și va strica. La Adevărul, prin 2007, Patriciu ne spunea ce nu trebuie sa faceti: sa scadem taxele pe energie si fiscalitatea pe munca, ceea ce e corect. Avem cea mai mare fiscalitate pe munca din UE, la fiecare 100 de lei dati de angajatori, 42 de lei se duc la stat. Si taxe si reglementari complicate pentru piata de energie. Asteptam de 7-10 ani la perimetrele acelea, altii terminau pana acum”, a spus George Rîpa.

„Din 2021 s-a produs schimabrea, când s-a trecut pe piata reglementata”, a adăugat G. Pădure.

De ce a achiziționat Guvernul 12 trenuri cu hidrogen cu peste 1 miliard de euro

Anca Alexandrescu a vorbit și despre decizia Guvernului de a achiziționa 12 trenuri cu hidrogen cu un miliard de euro, în condițiile în care trebuie plătite 170 de milioane de euro și 700 de milioane de euro ca să funcționeze.

„România avea nevoie de 12 trenuri cu hidrogen, sa fim noi iar marii deschizatori de drumuri?”, a spus Anca Alexandrescu.

„Cine a finalizat… Dacă sunt din fonduri nerambursabile de la CE e perfect”, a completat Viorel Cataramă.

„Dl Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, de la PNL, s-a lăudat ca Memorandumul de 170 și ceva de milioane de euro…, că proiectul întreg este 937 de milioane de euro, va fi finantat din PNRR si din bugetul de stat. Am avut acces la studiul de fezabilitate. (…)

Conform (…) din 26.04.2022, investitii de capital 12 automotoare, furnizarea serviciilor, inclusiv intretinere si reparatii. Durata totala e 34 de ani, proiect multianual. Conform raportului de consultare a pietei, costul mediu petnru o rama electrica – 12 milioane de euro fara TVA, adica 14 milioane de euro . Costul serviciului de mentenenanta e 4,66 euro pe kilometru, costul pentru alimentare cu hidrogen e 2,9 euro. E necesara 174, 216 mil euro cu TVA in total, respectiv 826 milioane de lei. Suma de 517 milioane euro pentru reparatii mentenanta, suma de 467 milioane euro, servicii alimentare hidrogen.

Costurile sunt uriașe.

Vor fi folosite experimental pe distante mici intre Gara de Nord si Otopeni, de la Chitila la Pitești”, a explicat Anca Alexandrescu.

„Când vorbim de fonduri PNRR trebuie sa vii cu cota parte. E bine ca iti da jumatate, 50%, bani gratuiti. Costul e 170 de milioane, restul.. Si dupa ce cumperi o masina trebuie sa platesti benzina, mentenanta. Vin venituri din incasari. (…) Spun ca toate aceste sume vor avea in spate venituri. Nu putem spune ca nu vor fi. Una e investitia, alta e exploatarea”, a spus V. Cataramă.

„Dacă s-a facut acest proiect se face implicit pentru români, proiectu le facut pentru Franța, nu e a României”, a completat G. Pădure.

„Nu sunt împotrivă, e bine. Dar de ce noi suntem prostii tot timpul, pentru ca ac firma ALSTOM frantuzeasca inainte sa ne vanda le au pus la dispozitie pt testare netilor.elvetienilor. Noi le cumpărăm direct”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Pentru ca România are o clasa politica din ce in ce mai incompetentă. Atat timp cat se construiesc partide in care relatiile in interior sunt de subordonare și executie a unor decizii venite de sus, numai oamenii care sunt din ce in ce mai putin competenti pot marșa la astfel de chestii.

În momentul în care cei mai putini competenti ajung sa fie majoritari, rezultatele se vad. România are munti, ape, gaze și totusi e la coada Europei. De ce? Trebuie sa vedem cat suntem de vinovati de această situație”, a spus V. Cataramă.

Întrebat de proiectul lui Mircea Geoana Proiect 2030, Viorel Cataramă a spus că „nu-l cunosc foarte bine, acest proiect, e prea departe 2030, pentru mine 2022 la nivel de afaceri e o catastrofa ca urmare a cresterii preturilor si a ieftinirii euro, de la 4,95 la 4,92. Cea mai ieftina marfa care s-a ieftinit e euro. Pe Geoană îl sustin numai dacă e candidatul comun PSD si PNL (în 2024 – n.r.)”.