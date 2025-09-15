Astăzi, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice și apropiată de normal în rest. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în est, sud-est și parțial în centru unde vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, vor putea depăși izolat 15…20 l/mp. Pe parcursul nopții cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, iar cele minime între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Noaptea pe alocuri se va forma ceață.

În București, valorile termice vor fi ușor mai mari față de normele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, dar noaptea va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 12…14 grade.

