Astăzi, valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar se va menține și în toată jumătatea de vest a teritoriului, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate și pe arii relativ extinse caniculă și disconfort termic ridicat. În restul țării vremea va fi călduroasă.

Cerul va fi mai mult senin, pe arii restrânse cu înnorări, averse și descărcări electrice, după-amiaza la munte, iar seara și noaptea în Banat, Crișana și posibil în vestul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27…28 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest.

In Capitala, vremea va fi călduroasă, cu o maximă ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

La munte, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară și vor caracteriza o vreme caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza când pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

La mare, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 23…25 de grade.