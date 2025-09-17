Astăzi, vremea se va răci, astfel că valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale ale perioadei în est și sud-est și în jurul acestora în restul zonelor, iar cele nocturne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales pe parcursul zilei în jumătatea de est a țării.

Va ploua în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania și cu totul izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, izolat cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană îndeosebi înaltă (rafale de peste 70…80 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură), local și temporar pe parcursul zilei, iar noaptea în est (viteze în general de 40…50 km/h, cu cele mai mari valori în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și pe litoral).

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 12 grade. Noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În București, vremea se va răci, astfel că valorile termice diurne se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei când temporar va ploua, iar seara și noaptea treptat se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 9…12 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

Sursa: Newsinn