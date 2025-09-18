Astăzi, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei, exceptând cele diurne din Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei unde se vor situa peste mediile climatologice. Ziua cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și izolat ploi slabe la munte, în Moldova și posibil pe litoral. Noaptea cerul va fi mai mult senin, cu înnorări în extremitatea de nord a țării, dar condițiile de ploaie vor fi reduse.

La munte, la altitudini de peste 2000 m, trecător vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, dar și pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 0 grade, unde vor fi și condiții de brumă. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

În București, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil ziua și senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 10…11 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 7 grade.

ANM a emis și o atenționare Cod galben de vânt pentru intervalul 10:00 – 21:00, ce vizează Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge între 50 și 70 km/h, urmând să creeze disconfort și posibile probleme locale.

