Aproximativ 200.000 de persoane au participat la programele celei de-a XIII-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare, care a avut loc la Cluj în perioada 14-21 august, manifestare care a cuprins 450 de evenimente desfășurate în 60 de locuri. Maratonul cultural maghiar s-a încheiat aseară în Piața Unirii, cu spectacolul de operetă al Teatrului de Operetă din Budapesta, care a adunat pe scenă 130 de artiști și muzicieni.

La Gala de închidere au luat parte Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, viceprimarul Olah Emese și Gergely Balázs, președintele Asociației Zilele Culturale Maghiare.

„Sunt aici pentru a vă felicita pentru reușita unei ediții atât de speciale. Prezența în ploaie la Gala de închidere a atât de multe persoane este, de altfel, dovada cât de importantă este pentru comunitate această manifestare. Noi, administrația locală, dorim să fim la înălțimea acestei manifestări. Pornirea în această seară a iluminatului ornamental al Bisericii Sf. Mihail este forma noastră de respect. Vă promit că la anul ne vom revedea pe strada Kogălniceanu, reabilitată de nivel european, în condiții la fel de frumoase și cu aceeași energie ca întotdeauna”, a spus primarul Emil Boc.

„În comunitatea clujeană, normalitatea relațiilor dintre maghiari și români se accentuează de la an la an. Cred că dacă ne-ar vedea acum Matia Corvin și Ștefan cel Mare, care s-au războit între ei o vreme, dar au avut mai apoi relații foarte bune, ar fi mândri de noi. Și, bineînțeles, ar ciocni un pahar de vin împreună”, a punctat Gergely Balázs, care a purtat un tricou realizat special pentru această ocazie, pe care era imprimată imaginea lui Matia Covin și Ștefan cel Mare ciocnind o cupă de vin.

Zilele Culturale Maghiare au numărat anul acesta 30 de concerte pop, rock și jazz și 9 de concerte de muzică clasică și 11 de muzică sacră. Acestea din urmă au fost parte din Forumul Muzicii Sacre Maghiare, un program în premieră la ZCMC și care a avut loc în 9 biserici din oraș. De asemenea, 20 de grupuri folclorice din 6 țări au participat la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional de Foclor „Sfântul Ștefan”, care s-a desfășurat în timpul festivalului. Mai mult de atât, peste 3.000 de persoane au luat parte, timp de patru zile, la spectacolele și activitățile din Curtea Folk, unde s-au sărbătorit 45 de ani de la înființarea mișcării Casa Dansului Popular din Ardeal.

Pe scena din Piața Unirii au urcat de-a lungul celor opt zile de festival 250 de artiști, iar prezența trupelor Republic, Bagossy Brothers Company, Grund sau Pokolgép a transformat în fiecare seară zona din fața scenei într-o mare de oameni. Publicul participant s-a putut bucura, de asemenea, de 30 de expoziții și vernisaje, 18 tururi ghidate, 47 de filme, 50 de activități pentru copii și 131 de dezbateri, prezentări și mese rotunde.

Punctul de atracție al festivalului s-a dovedit a fi turnul Bisericii Sf. Mihail care, în cele șapte zile în care a fost deschis pentru public, a fost vizitat de 3.900 de persoane.

În timpul Zilelor Culturale Maghiare a avut loc și a patra ediție a Crosului Donaton, la care s-au înscris peste 400 de alergători, majoritatea participând la competiție, în ciuda vremii nefavorabile. Sportivii s-au delectat mai apoi cu bunătățile gătite în Parcul Etnografic de 19 echipe de prieteni bucătari.

Publicul Zilelor Culturale Maghiare a avut o prezență activă și în online. Astfel, site-ul festivalului a avut 47.000 vizitatori unici, iar cele două pagini de Facebook ale festivalului (în lb. maghiară și în lb. română) au avut în timpul festivalului un reach total de 1,4 milioane persoane și 110.000 interacțiuni (like-uri, comentarii, share-uri etc).

Zilele Culturale Maghiare 2018 s-a bucurat de sprijinul a 63 de parteneri și finanțatori instituționali, iar 160 de voluntari au contribuit, alături de cei 120 de membri din echipa de organizare, la buna desfășurare a festivalului.

Organizatorii festivalului aduc mulțumiri atât publicului pentru deschiderea și interesul arătat, cât și voluntarilor, partenerilor instituționali, finanțatorilor, sponsorilor și partenerilor media care au contribuit la organizarea, desfășurarea și promovarea acestei manifestări de mare anvergură.

Ediția cu numărul 14 se va desfășura în perioada 14-20 august 2023.

