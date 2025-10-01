Ziua Internațională a Cafelei este o zi dedicată promovării și celebrării acelei băuturi magice care oferă energia atât de necesară dimineața.

Fie că este neagră, cu lapte, îndulcită sau cu gheață, cafeaua ocupă adesea centrul atenției.

Totuși, Organizația Internațională a Cafelei nu își propune doar să promoveze această băutură, ci și comerțul echitabil cu cafea, notează Euronews.

Tema din acest an este „îmbrățișarea colaborării pentru acțiune colectivă”, organizația subliniind colaborarea adesea invizibilă care aduce în ceașca noastră cafeaua preferată: „În 2025, un an plin de provocări la nivel global, reafirmăm angajamentul de a merge alături unii de alții, pentru binele comun. Fiecare act de împărtășire a cunoștințelor, fiecare efort comun și fiecare inițiativă de sprijin reciproc deschide drumul către un sector al cafelei rezilient, incluziv și prosper. De aceea, tema centrală a Zilei Internaționale a Cafelei din acest an este de a îmbrățișa colaborarea mai mult ca oricând.”

Scurt ghid cultural pentru a savura cafeaua

„Espresso”, un hit recent al americancei Sabrina Carpenter, a transformat cafeaua într-un fenomen cultural și a amitit tuturor că forma corectă este „espresso”, nu „expresso”. Versurile fac o paralelă între atracție și starea de neliniște provocată de cofeină.

În universul lui David Lynch din serialul cult „Twin Peaks”, cafeaua este un simbol al binelui și al bucuriei lucrurilor simple. Agentul Cooper celebrează fiecare ceașcă cu celebra replică: „That’s a damn fine cup of coffee”.

De asemenea, cafeaua este „al șaptelea prieten”, care îi adună pe Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey și Phoebe la Central Perk. Un simbol al comunității și al legăturilor sociale.

„Înainte ca cafeaua să se răcească” de Toshikazu Kawaguchi, este un roman japonez care spune povestea unui café din Tokyo unde clienții pot călători în timp – dar numai până când cafeaua lor se răcește. O meditație poetică despre timp, trecut și viitor.

Brânzeturile tari și cafeaua se completează surprinzător de bine, scoțând la iveală arome noi.

Când vine vorba de rețete, Espresso meringata este un desert decadent cu straturi de bezea, înghețată de cafea, sos de caramel și boabe de cafea zdrobite.

10 lucruri fascinante despre cafea

Cafeaua fost descoperită în secolul al XVI-lea de păstori de capre, care au observat că animalele deveneau agitate după ce mâncau fructele de cafea.

Boabele de cafea sunt, de fapt, sâmburii unui fruct.

Cuvântul „coffee” provine din arabul „qahwah”, preluat de turci ca „kahve” și apoi de olandezi drept „koffie”.

Cel mai scump tip este Kopi Luwak, din Indonezia, obținut din boabele digerate de zibete și care costă circa 540 euro pentru jumătate de kilogram.

Brazilia este cel mai mare producător, dar Olanda este cel mai mare consumator, urmată de Finlanda și Suedia.

În secolul al XVIII-lea, Suedia a interzis cafeaua, considerând-o stimulent al gândirii radicale.

Se spune că legendarul compozitor german Ludwig van Beethoven număra 60 de boabe pentru fiecare ceașcă.

Prima mașină de espresso pentru acasă a fost inventată în 1938 de italianul Achille Gaggia.

În 2023, s-au consumat la nivel global 173,1 milioane de saci de cafea.