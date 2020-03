Un barbat in varsta de 49 de ani a fost infectat cu coronavirus. El s-a intors din Italia de curand, dintr-o zona neafectata. El s-a prezentat seara trecuta cu febra seara trecuta, cu simptomatologie care nu intra in definitia Coronavirus insa i s-au recoltat probe si pentru ca a calatorit in Italia s-au facut si teste coronavirus. Rezultatele au fost pozitive.

„Pacientul e la domiciliu si va fi adus la Matei Bals cu o izoleta. Persoanele care au fost in contact cu ele vor fi duse la centrul de carantina ca sa fim siguri. Din informatiile pe care le avem, el a stat acasa de cand a venit. Sunt 3 persoane care ar fi fost in contact direct cu el. Aceste date sunt date preliminare care se pot schimba din moment in moment. Din ce stim a venit cu avionul, insa nu pot sa confirm. A venit dintr-o zona foarte putin afectata la momentul respectiv, Roma”, a declarat Raed Arafat, in direct la REALITATEA PLUS.

„Acum merge izoleta sa il ia la Matei Bals, la institut. In acest moment doar acest pacient se afla la Institut. Avem patru astfel de locuri. Este primul caz cu simptome. Am avut acel tanar din Gorj care era asimptomatic, el a fost doar urmarit. De data asta avem simptome digestive, pentru asta s-a si prezentat la Matei Bals. El nu a declarat alte boli, urmeaza sa fie investigat complet, a fost in vacanta in Italia, in Roma, in afara zonelor carantinate, evaluarea lui s-a facut aseara in sensul in care manifestarile corespundeau si coronavirus. El nu a fost plasat in izolare la domiciliu pentru ca nu calatorisele in zonele rosii din Italia. Acum cateva saptamani nu era situatia actuala din Italia. Ne gandim ca toate persoanele care vin acum din Italia sa fie in izolare la domiciliu”, a declarat Nelu Tataru la Realitatea PLUS.