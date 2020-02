Un grav accident rutier a avut loc în această seară în localitatea Cămărașu din județul Cluj. Doi copii aflați pe marginea au fost grav răniți după ce au fost loviți de o mașină.

Inițial, două mașini au intrat în coliziune, iar una din ele a fost proiectată în minorii care se aflau pe acostament.

“Un auto depășește neregulamentar, intra in impact cu autoturismul pe care intentiona sa il depaseasca. Primul conducator auto intentiona sa intre intr-o curte, moment in care autoturismul intrat in depasire intra in coliziune si ajunge pe sensul opus, lovind 2 copii care se aflau pe acostamentul neconsolidat”, a transmis IPJ Cluj.