Asociația Daisler anunță startul celei de-a 5-a ediții a festivalului Lights On la Cluj-Napoca. Zece instalații artistice și un pavilion expozițional îi vor transpune pe vizitatori, în următoarele zece zile, în tărâmuri care vor spune povești aparte cu și despre lumină – diferite pentru fiecare vizitator. Museum of The Moon, Diva și Butterflies Cluster sunt doar câteva dintre lucrările care ajung la Cluj în cadrul celui mai nonconformist proiect expozițional.

Festivalul cuprinde 10 instalații aparte realizate de artiști din Marea Britanie, Polonia, Franța, Olanda și România. Tema generală a ediției este Intersection, pe care publicul o va descoperi și trăi diferit până pe 27 noiembrie în mai multe zone din Cluj-Napoca.

Călătoria luminii începe în Iulius Parc, acolo unde publicul poate explora patru lucrări artistice. Stringed, creația olandezului Gijs van Bon, o instalație spectaculoasă de 20 de metri lungime, ne îndeamnă să privim către șiruri de puncte luminoase care capătă sens și devin inspirație prin mesajele afișate. Balloomi aduce 85 de baloane umflate cu aer care ne poartă pe un tărâm al bucuriei și al miracolelor. Aqua Olimpia generează emoții la intersecția dintre real și fantastic, printr-o instalație în care spectatorii pot crea valuri prin propriile mișcări. Iar Butterflies Cluster creează magie prin 1.600 de fluturi realizați manual dintr-un soi de rășină, care se transformă pe timp de noapte și prind viață sub lumină ultraviolet.

Din parc ne îndreptăm pașii către zona The Office. Aici trecem prin in[visible], lucrarea românului Daniel Popescu – directorul artistic al Lights On Romania, inspirată din celebrul blockbuster al anilor 90 The Matrix, reinterpretat sub forma unui interogatoriu despre propria identitate în relație cu lumea din jur. Tot aici găsim și Museum of the Moon, celebra lună a artistului Luke Jerram, care a aduce mai aproape de public un simbol puternic și o sursă de inspirație pentru întreaga omenire.

La doar câțiva pași distanță, în Record Parc, este expusă Diva, creația francezului Thomas Voillaume, o altă lucrare sculpturală inedită.

Lobby-ul Hampton by Hilton găzduiește lucrarea artistei Cristina Toadere, care a îmbinat lumina și textilul pentru un efect cu totul special.

Instalația expozițională 10×10 de pe strada Eroilor spune în aceste zile povestea instalației “MI-E DOR DE TINE” pe de-o parte, iar de cealaltă dezvăluie publicului istoria corpurilor de iluminat folosite de oameni de-a lungul timpului.

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei este pentru prima dată pe lista locațiilor în care ajunge festivalul Lights On. Curioșii vor putea admira aici instalația lui Teodor Buruiană – Omul în lume și lumea în om, o lucrare ce dezvoltă relația dintre oameni și mediu, prin forme ce îndeamnă la introspecție.

Turul Lights On Romania se încheie pe Podul Elisabeta, acolo unde povestea dorului – care în ultimii ani a generat valuri de emoții în întreaga lume – este dusă mai departe. „ȘI MIE” revine în acest loc emblematic al orașului, un loc care în ultimii ani a oglindit cel mai puternic răspuns la strigarea „MI-E DOR DE TINE”.

„Venim cu ediția cu numărul cinci de Lights On într-un moment în care lumea are, poate mai mult ca oricând, nevoie de lumină – în minte și suflete. Lumina aduce speranță în momentele cele mai întunecate, ne inspiră și ne transformă. Suntem convinși că și de această dată comunitatea va rezona cu temele propuse, iar reacțiile vor fi dintre cele mai bune. De asemenea, ne preocupă și contextul actual, astfel că vom aduce în discuție și aspectul energiei electrice, cu explicații pe înțelesul fiecărui vizitator”, spune Andi Daiszler, inițiatorul Lights On Romania.

Sub sloganul “Light is more than energy”, ediția din această iarnă va prezenta, într-o manieră extrem de deschisă și onestă, consumul de energie pe care fiecare instalație de lumină îl are, astfel încât publicul să înțeleagă că este în măsură să contribuie activ la economisirea energiei electrice, un subiect extrem de dezbătut în această perioadă.

Toate instalațiile au un consum cumulat de 3,5 kWh, echivalentul unei locuințe cu doi adulți și doi copii ce desfășoară activități cotidiene (de la jucat pe PC, la treburi casnice). Cu cât mai multe familii vor vizita festivalul, cu atât consumul din locuințele rămase goale va fi mai mic, iar la nivel de comunitate va fi salvată mai multă energie.

Sursa: Realitatea de Cluj