Analistul politic Miron Mitrea sustine ca interviul acordat de Elena Udrea realizatoarei emisiunii „Culisele Statului Paralel”

„Elena Udrea a fost in perioada Basescu la varful absolut al puterii. Ea stie tot, cum s-au facut dosarele, cum s-a finantat PD-ul, cum s-au finantat partidele. Ea are de vorbit acum despre sistemul pe care l-a tolerat. A vazut ce s-a intamplat fara sa protesteze foarte tare sau fara sa protesteze deloc”, a afirmat Mitrea, duminica seara, la „Culisele Puterii”.

Analistul politic a precizat ca fostul procuror general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, „a tinut neaparat sa o vada in puscarie pe Udrea”.

„O fi facut, nu stiu (faptele de care este acuzata – n.r.), dar ca sa dai dosar dupa dosar… e o razbunare de care doar femeile sunt capabile. Sigur, barbatii mai uita. A fost arestata, retinuta, instanta i-a dat drumul. De doua, trei ori, abia a patra oara a fost retinuta.

Sunt convins ca poate spune lucruri extrem de interesante despre modul in care a functionat binomul SRI-Justitie, cum au fost bagati oameni in puscarie. Eu as ascultat-o cu mare atentie”, a spus Miron Mitrea.