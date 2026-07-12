Consultări decisive la Cotroceni: Nicușor Dan îi primește pe liderii partidelor luni, la ora 9.00

Publicat 12 iul. 2026, 10:20 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan îi aduce din nou la masa discuțiilor pe liderii partidelor, mâine, la ora 9.00, într-o rundă de consultări care poate decide viitorul Guvern. Negocierile vor fi destul de rapide și asta pentru că Nicușor Dan va trebui să plece la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina.

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