Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac de amploare cu drone - VIDEO

Publicat 24 iul. 2026, 08:10 Actualizat 24 iul. 2026, 08:32 Sursă Realitatea.Net

Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac cu drone de mare amploare. Centre logistice ale gigantului Wildberries au fost lovite în Sankt Petersburg, Tver și Crimeea ocupată, provocând incendii masive și coloane dense de fum.

Distribuie articolul