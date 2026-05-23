100.000 de oameni au sărbătorit Clujul: concerte, drone și spectacol în tot orașul

Cluj-Napoca a trăit vineri una dintre cele mai spectaculoase zile ale ediției 2026 a Zilelor Clujului, eveniment care a adus în stradă peste 100.000 de persoane. Centrul orașului, parcurile, malurile Someșului și spațiile culturale au fost animate de concerte, spectacole, gastronomie internațională, activități pentru copii, evenimente sportive și momente artistice care au transformat orașul într-o adevărată scenă urbană dedicată comunității.

Cluj-Napoca a trăit vineri una dintre cele mai intense și spectaculoase zile ale ediției 2026 a Zilelor Clujului. Potrivit organizatorilor, aproximativ 100.000 de persoane au participat la evenimentele desfășurate în oraș, transformând centrul și cartierele Clujului într-un spațiu al comunității, culturii și divertismentului.

Programul zilei a inclus concerte, activități pentru copii și familii, gastronomie internațională, spectacole stradale, tururi ghidate, expoziții, evenimente sportive și momente artistice desfășurate în peste 40 de locații din oraș.

Piața Unirii a fost principalul punct de atracție al serii, unde mii de clujeni au asistat la spectacolul „Wings of Rhythms – O lume, un ritm, o speranță”, susținut de elevii școlilor clujene împreună cu Young Famous Orchestra, sub bagheta dirijorului Vlad Agachi. Atmosfera a continuat cu concertele artiștilor Mihail, Vița de Vie și Delia, iar seara s-a încheiat cu un impresionant spectacol de drone, lumini și videomapping, care a ilustrat simbolic povestea și spiritul comunității clujene.

Strada Mihail Kogălniceanu a devenit, și în acest an, unul dintre cele mai animate spații ale festivalului. Vizitatorii s-au bucurat de Festivalul Gastronomic Internațional, de programul EthniCity dedicat multiculturalității și de numeroase activități interactive, ateliere și momente artistice. În contextul aniversării a 50 de ani de înfrățire între Cluj-Napoca și Köln, standul german DWNT a propus degustări culinare, demonstrații gastronomice, quiz-uri și mini cursuri interactive de limba germană.

Atmosfera istorică a fost readusă la viață pe strada Potaissa, unde Tabăra Istorică a oferit reconstituiri antice și medievale, demonstrații de armament, teatru de păpuși și activități pentru copii. Totodată, Piața Muzeului, strada Universității și Bulevardul Eroilor au găzduit concerte de jazz, caricaturi, spectacole stradale și diverse momente artistice.

În Parcul Central, participanții au avut acces la o gamă variată de activități: Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, Promenada Cărților, ateliere creative și educative, activități dedicate protecției mediului, Fun Zone, Caiac Smile pe Lacul Chios, evenimente sportive și karaoke comunitar. Tot aici au fost organizate numeroase activități pentru copii și familii.

Parcul Feroviarilor a găzduit proiectul EDUSPHERA, dedicat educației imersive și tehnologiei, cu activități IT pentru copii, ateliere creative, PICNIC Boutique și Galeria Cosmică.

Și malurile Someșului au prins viață prin avanpremiera Vamos a la Playa 2026, organizată la Plaja Grigorescu, unde clujenii au participat la expoziții, dezbateri, activități recreative și momente muzicale.

Pe lângă evenimentele în aer liber, programul Zilelor Clujului a inclus și expoziții, conferințe, tururi ghidate și activități organizate în instituțiile culturale ale orașului, la muzee, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia și Cinema Mărăști.

Zilele Clujului continuă până duminică, 24 mai, cu sute de activități dedicate tuturor vârstelor. Programul complet al evenimentelor este disponibil pe site-ul oficial: zileleclujului.ro/2026.

Zilele Clujului sunt organizate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, împreună cu partenerii ediției 2026.