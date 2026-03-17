Accident grav între două mașini în Cluj-Napoca. O femeie a murit strivită de un autoturism proiectat pe trotuar

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc luni, în municipiul Cluj-Napoca. O femeie în vârstă de 30 de ani a murit strivită de o mașină, proiectată pe trotuar de o alta, la volanul căreia se afla un șofer ce nu s-a asigurat la schimbarea direcției.

Incidentul s-a petrecut pe pe Calea Moţilor din municipiul Cluj-Napoca, iar vinovat de producerea sa este un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Sălaj.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din judeţul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din acelaşi judeţ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spaţiul destinat pietonilor, unde a acroşat o femeie de 30 de ani”, a transmis OPJ Cluj.

”Din nefericire, în urma accidentului înregistrat astăzi pe Calea Moţilor din Cluj-Napoca, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a decedat la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical”, a mai transmis sursa citată.

În acest caz, poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs accidentul.