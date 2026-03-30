Accident grav pe centura Clujului: șase persoane rănite după o coliziune frontală. Imagini uluitoare cu autoturismele, după impact

Șase persoane au ajuns la spital duminică seara, după ce o autoutilitară și un autoturism s‑au ciocnit frontal pe varianta ocolitoare a municipiului Cluj‑Napoca. Poliția și echipajele de intervenție au acționat în număr mare la fața locului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, accidentul a avut loc în jurul orei 23:00, pe centura de est a municipiului, la kilometrul 18+660. Primele verificări arată că un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi efectuat o depășire neregulamentară, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani.

Impactul a fost puternic, iar șase persoane au fost rănite: șoferul și un pasager din autoutilitară, precum și șoferul și trei pasageri din autoturism. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.

Intervenția echipajelor de urgență

Reprezentanții ISU Cluj au anunțat că la fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare, trei echipaje SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple. Echipajele au găsit cele două vehicule avariate, însă fără persoane încarcerate.

„Șase persoane, respectiv două femei și patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani, au primit primul ajutor calificat și asistență medicală de urgență de la echipajele SMURD și SAJ, ulterior fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Acestea au suferit diferite traumatisme, dar erau în stare de conștiență și cooperante”, a transmis ISU Cluj.