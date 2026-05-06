Accident rutier la intrarea în Deușu, județul Cluj

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineață, 6 mai 2026, în jurul orei 06:30, la intrarea în localitatea Deușu, din comuna Chinteni, județul Cluj.

În eveniment au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, iar impactul s-ar fi produs în zona cimitirului. Potrivit martorilor aflați la fața locului, una dintre persoanele implicate ar fi suferit răni ușoare, fiind observată cu leziuni la nivelul feței.

Totuși, reprezentanții ISU Cluj au transmis că, în urma accidentului, nu au fost înregistrate victime oficiale. La fața locului au intervenit un echipaj de ambulanță și poliția, iar zona a fost supravegheată pentru gestionarea circulației.

Martorii au mai semnalat că vehiculele au rămas inițial pe carosabil, ceea ce a îngreunat traficul, în special pe sensul de mers spre Vultureni. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.