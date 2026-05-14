Anca Alexandrescu: „Cei care mă fac pe mine PSD-istă în continuare o să înțeleagă după ce vor vedea emisiunea cu domnul Georgescu!”

Sursă: realitatea.net

„Mă bucur din suflet că pot să vă ofer în această seară interviul pe care Marius Tucă l-a realizat cu Călin Georgescu, acum este pe final, o să-l vedeți de la început. Eu l-am urmărit...

Cumva știam ce va spune domnul Georgescu, pentru că am vorbit săptămâna trecută cu domnia sa și am știut că va merge la Marius Tucă și am stabilit să vină la o emisiune foarte curând și aici, la Culisele Statului Paralel. Mai are foarte multe de spus. Mă bucur însă că domnul Georgescu a punctat câteva lucruri. Și asta mai ales pentru cei care iarăși au început... dezbinatorii de serviciu să mă critice pe mine, pe George Simion, că suntem trădători, că am făcut jocul PSD-ului. A explicat foarte clar în această seară domnul Georgescu, l-a și lăudat pe George Simion. A explicat contextul, exact ceea ce am spus, tot ceea ce a făcut George Simion a făcut după discuțiile cu domnul Georgescu, niciun pas în plus sau în minus.

Cei care mă fac pe mine PSD-istă în continuare o să înțeleagă după ce vor vedea emisiunea cu domnul Georgescu care este punctul de vedere al domniei sale. A vorbit aici pentru prima oară în interviul cu domnul Cristoiu despre reconcilierea națională și explică încă o dată. Nu, nu, nu este vorba despre ștergerea cu buretele a ceea ce a făcut PSD-ul și ce au făcut toate partidele politice timp de 36 de ani. Dar s-a ajuns într-un moment în care poate unii își recunosc greșelile și vor să meargă înainte, sub altă formă, așa cum își dorește poporul și pentru popor.

Nu mai continui, o să vedeți exact ce a spus domnul Georgescu, inclusiv previziunile legate de ce se întâmplă în Europa în această perioadă, de ce se va întâmpla până în toamnă cu România, de ce se va întâmpla în lume până la sfârșitul anului. Cumva am avut, să zic așa, o premoniție, pentru că i-am rugat pe colegii mei încă de ieri să pregătească un material în legătură cu reapariția doamnei Codruța Kovesi în peisajul de la București și tandemul care se pregătește Laura Codruța Kovesi - Ilie Bolojan, de altfel. O să vedeți în această seară că și pentru luni... prietenii de la G4 Media, prietenii Statului Paralel de la G4 Media, pregătesc un laudațio pentru doamna Kovesi după șapte ani de mandat.

O să vă arăt promo-ul pe care l-au făcut, s-au dus, s-au filmat frumos cu efect, cu drone... de sus. E foarte clar, dar e și mai clar și o să vedeți în seara asta că doamna Kovesi face parte dintr-un joc mult mai amplu. Pe modelul cu ceea ce i s-a întâmplat domnului Donald Trump în primul mandat la alegeri...cu ceea ce i s-a întâmplat lui Marie Le Pen, cu ceea ce i s-a întâmplat lui Călin Georgescu, continuă jocurile acestei puteri disperate de la Bruxelles în încercarea de a opri valul suveranist.

Se întâmplă cu Bardella în Franța, unde doamna Kovesi vrea să-i pună piedici să caute, vezi, doamne, niște bani folosiți la un meeting, bani europeni, cărora le s-au schimbat destinația. O mizerie, o să vedeți în această seară. La fel se întâmplă în Marea Britanie, unde Nigel Farage, cel mai popular politician în acest moment în Marea Britanie, cel care reprezintă valul suveranist în Marea Britanie, i se caută nod în papură și se găsește un așa zis cadou de 5 milioane de euro dinaintea campaniei electorale.

Sunt povești peste povești care vin și care arată disperarea celor de la Bruxelles. Ce se întâmplă aici la noi la București?

Astăzi i-am adresat niște întrebări corectului, onestului Ilie Bolojan. L-am întrebat cum este cu șeful vămii, domnul Savin, pe care domnia sa l-a numit acum câteva luni de zile, spunând că el va face curățenie și va face treabă...Un domn care ieri a fost reținut... aseară, știți că v-am anunțat aici, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, și a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi a fost pus sub control judiciar.

Acest domn are cunoștințe legate de dosarele penale pentru că el a mai fost cercetat în dosarul APANOVA atunci când era director la APANOVA împreună cu domnul Ovidiu Semenescu. Cine este domnul Ovidiu Semenescu? Un personaj foarte important legat de Franța, bineînțeles.

Și nu numai legat de Franța. Am spus eu în perioada de dinainte de moțiunea de cenzură că domnul Ovidiu Semenescu împreună cu domnul Vlad Moisescu, cel care a fost stăpânul Sectorului 1, ani de zile când Andrei Chiliman era primar la sectorul 1, stăteau la hotel Phoenicia, în fiecare zi...și chemau tot felul de politicieni și încercau să cumpere parlamentari pentru a nu trece moțiunea. Vai, dar ce coincidență, nu-i așa? Sigur, fapta pentru care domnul Savin este pus sub control judiciar poate părea neînsemnată și mică la prima vedere, dar nu-i așa...într-o țară condusă de onestul Ilie Bolojan, cred că este o chestiune foarte gravă. Nu, de fapt definește exact ceea ce definește „team” Bolojan. Nesimțirea și tupeul prin care încearcă să ia toate instituțiile țării pe persoană fizică în frunte cu guvernul României, așa cum face și doamna Oana Gheorghiu. Este foarte clar lucrul acesta.

Credeți că este puțin lucru să mergi cu girofarul? Vă aduceți aminte ce i s-a întâmplat lui Adrian Năstase? Ce scandal era în presă când mergea cu girofar, când era președintele Camerei Deputaților și când cei de la SPP care îl însoțeau își permiteau să dea cu bastoanele peste oglinzile oamenilor. Ani de zile a tras pentru asta. Domnul Savin, de la vamă, prietenul domnului Bolojan, are voie să meargă cu girofarul chiar dacă nu este în timpul unei misiuni. A mințit și mai mult de atât, a falsificat un document pentru a demonstra că, vezi, doamne, era în misiune. De aici i se trage. Am înțeles de la doamna purtător de cuvânt de la guvern, absolut halucinant, că dânsul, de fapt, plătește astăzi domnul Savin pentru că a făcut treabă bună. Hai, nu zău, serios? Hai, lasă-mă. Mai iese și domnul Ciucu și încearcă el să spună, domne, de când avem Ilie Bolojan, nu mai sunt influențe de la Servicii. Înainte să luau deciziile de la păduri, pe la Servicii, acum doar la Vila Lac, doar la Palatul Victoria. O să facem congres. Hai mă, Ciucule, jură-te că vreți voi să faceți congres. Păi aveți curaj să faceți congres?

N-aveți curaj să faceți congres, că congresul va fi în defavoarea lui Ilie Bolojan. Hai zi adevărul că nu e așa. Nu mai minți. Și apropo, de București când te ocupi? Că este vraiște, nenorocire ce este în București. I-am mai pus astăzi două întrebări domnului Bolojan în legătură cu niște oameni de la PSD, care deși Sorin Grindeanu le-a cerut să-și dea demisia tuturor celor care ocupă funcții de secretar de stat și sunt șef de instituții...nu și-au dat demisia. Unul dintre ei este șeful ANPC, domnul Ceaba, care vine de la...Bihor, bineînțeles. A fost un scandal monstru când a fost numit domnul acesta șef la ANPC.

Pentru că toată lumea spunea că este omul lui Ilie Bolojan, el venind din partea PSD-ului. Și așa este. Este omul lui Ilie Bolojan, a fost șef la AJOFM foarte mulți ani de zile și are o relație foarte bună cu domnul Bolojan, motiv pentru care domnul Bolojan își dorește ca PSD-ul să-l pună șef la organizația PSD Bihor!

Și să-l pună și candidat la Oradea, ca să nu le creeze probleme, nu-i așa? Am auzit că și la USR este la fel, a povestit doamna Corina Ene aici. Apropo, domnul Dehelean, așa vă cheamă băiatul lui tăticu, care astăzi a făcut un TikTok cu mine și cu doamna Ene și a aplaudat închiderea Realității și m-a făcut pe mine în toate felurile. Domnul Dehelean...

Vreți să mă ocup și de dumneavoastră? Dar, sunteți prea puțin important. Nici măcar nu mai sunteți șef de organizație la USR acolo. Nu vă bagă nimeni în seamă. V-am scris astăzi ce am avut de spus pe pagina dumneavoastră. Mai mult timp nu pierd aici.

Mai am însă, o întrebare, ce se întâmplă cu domnul Ghilea, care este subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, domnule Bolojan? Tot de la PSD. Faptul că nu îl dați afară, așa cum l-ați dat pe șeful de la Agenția de Digitalizare a României, și nu îl dați afară nici pe domnul de la ANPC, că doar e prieten, ce credeți?

Dânsu, domnul acesta subsecretar de stat, domnul Ghilea, este fiul unui fost parlamentar PNL, unul din proprietarii celei mai mari firme de construcții din Bihor. Măi, a naibiicoincidență. Mai e un domn, Felix Cosma, că și el tot de la Bihor a venit. Acum a trecut pe la organizația PSD Sector 6, s-a dus la organizația Sector 4, că acolo știți, e prietenia mare cu Ciucu...

Și este la ANFP, la funcționari publici. Și el tot de la PSD. Dar de ce nu-i dați afară? Că ei n-au avut bun simt să-și dea demisia atunci când le-a cerut partidul să-și dea demisia. De ce nu-i dați afară domnule Bolojan, doamna Gheorghiu?

V-ați grăbit să-l dați afară pe fostul șef de la digitalizare și postați în fiecare zi împotriva lui? Dar pe domnul acesta pe care l-ați numit dumneavoastră, fost chestor de poliție, care îi amenința pe cetățeni când era la Direcția de Evidență a Populației, că îi dă așa și că îi scoate în șuturi și că îi dă afară și că el e polițist și că așa și pe dincolo?

Cum l-ați spus? Că era consilier de stat la dumneavoastră. Dânsul mai este cadru al Ministerului de Interne? Dumneavoastră aveați atribuții să-l propuneți pe domnul acesta care v-a fost consilier șef la ADR? Eu știam că Ministerul Digitalizării are în subordine ADR-ul. Nu dumneavoastră. Dumneavoastră ați primit niște... aveți niște atribuții extinse de la domnul Bolojan.

Dar nu și asta. O să discutăm despre toate astea pe larg în această seară și ce n-am apucat să vă spun aseară, o să vă arăt în seara asta.”